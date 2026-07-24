Україна має продовжити захищати доступ своїх експортерів на зовнішні ринки, – GR-директорка "Інтерпайп"

Українська влада має продовжити захищати доступ своїх експортерів на зовнішні ринки.

Про це заявила GR-директорка української промислової компанії "Інтерпайп" Наталія Сидорук під час онлайн-заходу "Від зими до зими: як оговтується українська економіка?", яку провів Центр економічної стратегії.

"Ми сподіваємося, що український уряд, попри нещодавню зміну свого складу, продовжить захищати доступ експортерів на зовнішні ринки та врегулює питання роботи торгового представника. Україні потрібно поповнювати державний бюджет за рахунок валютних вливань, а цю валюту країна може отримувати, в першу чергу, на зовнішніх ринках", – сказала Сидорук.

За її словами, за роки широкомасштабної війни "Інтерпайп" був вимушений постійно адаптуватися до низки викликів: від різних військових, пов'язаних із близькістю лінії фронту, до енергетичних і дефіциту персоналу.

Квоти ЄС

А з 1 липня 2026 року із запровадженням Європейським Союзом нової системи тарифних квот на імпорт сталі для компанії почалося нове випробовування.

За перші 22 дні липня вже вичерпана суттєва частина квартальної квоти на експорт українських безшовних труб до ЄС.

За словами Сидорук, ймовірно, вже в наступному місяці безмитна квота скінчиться, і для продовження постачання у Європу потрібно буде сплачувати мито у розмірі 50%.

Виправлення помилки

Тому "Інтерпайп" знову закликає Європейську Комісію якомога скоріше виправити свою технічну помилку, яка сталася через використання, при ухваленні регламенту, даних Євростату відмінних від офіційних.

У результаті річна квота України для безшовних труб виявилася заниженою щонайменше на 30%, ніж була б, якби використовувалися правильні дані.

"Компанія доволі стримано оцінює перспективи переорієнтації поставок на альтернативні ринки. Китайські виробники безшовних труб уже повністю вичерпали свою квоту в ЄС і спрямовують надлишкову продукцію на інші ринки, створюючи там додаткову конкуренцію. Крім того, викликає велике занепокоєння постійне ускладнення логістичних обмежень через системні обстріли українських морських портів", – зазначила Сидорук.

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Як повідомлялося раніше, "Інтерпайп" вважає заниженими на 30% квоти ЄС на поставку безшовних труб через статистичну помилку й сподівається на їх коригування до кінця третього кварталу поточного року.

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