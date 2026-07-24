Уже 4 мільйони українських родин управляються газовими послугами через застосунок "Куб" від "Нафтогаз"

Мобільним застосунком "Куб", який запустила та розвиває Група "Нафтогаз", наразі користуються 4 млн домогосподарств в Україні.

Відповідну цифру оприлюднив у Facebook в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Застосунок дозволяє швидко та зручно передавати показники лічильників, оплачувати рахунки за газ і його розподіл, отримувати необхідні довідки без зайвої бюрократії. Група Нафтогаз продовжує розвивати єдину систему цифрових газових сервісів. Найближчим часом очікується розширення функціоналу застосунку", – зазначив він.

Де найчастіше користуються сервісом

Наведена компанією статистика свідчить, що сервісом активно користуються не лише у великих містах: 40% підключених домівок – це обласні центри, 29% – інші міста, 31% – сільська місцевість.

У Нафтогазі додають, що функціональні можливості "Куба" оновлюються на постійній основі, а список сервісів усередині застосунку поетапно доповнюється.

Нагадаємо, запуск застосунку "Куб" відбувся у грудні 2025 року. Він об'єднує в одному профілі кілька особових рахунків і дає змогу передавати показання лічильника, оплачувати газ та його доставку, а також контролювати обсяги споживання.

Наступним кроком стала інтеграція з "Дією" у лютому 2026 року – після цього оновлення даних особового рахунку відбувається дистанційно.