Український аналог Starlink готує запуск 360 супутників у партнерстві зі SpaceX

Українська технологічна компанія Stetman продовжує підготовку до розгортання власного супутникового угруповання зі 360 апаратів на низькій навколоземній орбіті (LEO), незважаючи на нещодавню смерть засновника та генерального директора Дмитра Стеценка.

Про це повідомляє Data Centre Dynamics із посиланням на заяву компанії.

Проєкт передбачає створення стійкої до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) мережі зв’язку на висоті 550 км.

Угруповання розробляють насамперед для потреб уряду та Збройних Сил України, а в перспективі – і для надання доступу країнам-союзницям.

Загальна вартість проєкту (включаючи супутники, софт, запуски та обслуговування) перевищує 1 млрд євро ($1,13 млрд) і потребуватиме залучення приватного фінансування.

План запусків та партнерство

На 2027 рік заплановано запуск перших 120 супутників спільно з американською компанією SpaceX на ракеті Falcon 9.

Загалом 2030 року планують завершити виведення на орбіту повного сузір'я з 360 апаратів.

Виробництво

Stetman та данська компанія GomSpace створили спільне підприємство UASAT для будівництва супутників.

Крім того, партнери планують побудувати спільний завод із виробництва космічних апаратів в Україні (початок будівництва заплановано на наступний рік за умови наявності фінансування).

У Stetman наголошують, що команда повністю зосереджена на реалізації проєкту відповідно до раніше затверджених планів.

Stetman – українська компанія у сфері супутникового зв'язку, заснована у 2023 році. Поштовхом до створення власного суверенного угруповання стали ризики залежності від приватних іноземних провайдерів (зокрема випадки відключення сервісу Starlink під час бойових дій у 2022 році).

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Нагадаємо, орбітальне угруповання Starlink є найбільшим у світі.

За минулий рік супутники системи здійснили майже 150 тис. маневрів ухилення від космічного сміття та інших апаратів, що свідчить про високе навантаження на низькій навколоземній орбіті, де також планує розгортати свою мережу українська Stetman.

Поштовхом до створення власного суверенного угруповання стали ризики залежності від приватних іноземних провайдерів (зокрема випадки відключення сервісу Starlink під час бойових дій у 2022 році).

Разом із тим, Міністерство цифрової трансформації України продовжує врегульовувати роботу терміналів в Україні: нещодавно відомство оновило правила верифікації Starlink для цивільних та бізнесу через "Дію".

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