Цифровізація будівництва заощаджує Україні понад 3 мільярди гривень щороку, – Мінцифри

Завдяки цифровізації будівельних послуг та роботі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) держава щороку заощаджує понад 3 млрд грн за рахунок ліквідації корупційних схем і тіньових посередників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України з посиланням на дані дослідження компанії Civitta.

За шість років від запуску платформи у 2020 році в ЄДЕССБ зареєструвалися понад 170 тис. користувачів, які загалом виконали 9,6 млн реєстраційних дій.

Наразі на порталі "Дія" доступні 13 будівельних послуг, інтегрованих із ключовими державними реєстрами.

За час роботи системи Мінцифри спільно з Державною інспекцією архітектури та містобудування (ДІАМ) запровадили ряд автоматичних інструментів:

автоматичну реєстрацію повідомлень та декларацій;

єдину електронну чергу розгляду документів;

автоматичні перевірки даних та календар оглядів об’єктів;

інтеграцію із застосунком "Прозоре будівництво".

Впроваджені цифрові інструменти є основою для процесів прозорої відбудови України після руйнувань, завданих війною.

Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України та Мінцифри.

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Паралельно Мінрозвитку продовжує розширювати функціонал електронних сервісів.

Зокрема, нещодавно на порталі "Дія" запустили нову опцію для будівельних послуг: під час подання документів щодо об’єктів класів наслідків СС1 та СС2 користувачі отримали можливість самостійно обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю.

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