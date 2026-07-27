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Як змінилося сільгоспвиробництво в Україні за пів року. ІНФОГРАФІКА

Як змінилося сільгоспвиробництво в Україні за пів року

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за перші шість місяців поточного року зменшилося на 1,6% порівняно з аналогічним періодом торік, тоді як за підсумками п'яти місяців зростання становило 1,4%.

Як свідчать дані Державної служби статистики, таку негативну динаміку забезпечила галузь рослинництва на агропідприємствах, де спад був зафіксований ні рівні 14,8%.

Водночас галузь тваринництва на сільгосппідприємствах продемонструвала зростання на 10,7%.

Як змінилося сільгоспвиробництво в Україні за пів року

Рослинництво

Найкращі показники господарств усіх категорій у тваринництві зафіксували в таких регіоних:

  • Волинська (80,1%),
  • Херсонська (54,5%),
  • Дніпропетровська (23,8%),
  • Тернопільська (20,7%),
  • Черкаська область (16,3%).

При цьому спад у цій сфері спостерігався в Донецькій (52,6%), Запорізькій (35,6%) та Одеській областях (34,3%).

Тваринництво

Найкращі показники господарств у всіх категоріях тваринництва, зокрема:

  • у Київській (9,1%),
  • Черкаській (8,2%),
  • Дніпропетровській (6,6%),
  • Чернігівській (7%),
  • Кіровоградській (5,9%) областях.

Спад виробництва був у Донецькій (53,9%), Закарпатській (32,9%) та Херсонській (16,3%) областях.

Як змінилося сільгоспвиробництво в Україні за пів року

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На початку липня повідомлялося, що загальний кредитний портфель українського агросектору зріс до $3,9 млрд, що суттєво перевищує показники, які фіксувалися до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, наразі уряд розробляє окремий механізм компенсації збитків для сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах, а також готує нові інструменти фінансової допомоги для підтримки їхньої діяльності.

У травні 2026 року Міністерство економіки вперше перерахувало аграріям із прифронтових територій підвищену компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Читайте також: Компенсація 25% за сільгосптехніку: Мінекономіки в травні виплатило понад 242 мільйони

Автор: 

аграрії (1593) виробництво (1607) сільське господарство (637) фермер (403) Держстат (1534)
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