Як змінилося сільгоспвиробництво в Україні за пів року. ІНФОГРАФІКА

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за перші шість місяців поточного року зменшилося на 1,6% порівняно з аналогічним періодом торік, тоді як за підсумками п'яти місяців зростання становило 1,4%.

Як свідчать дані Державної служби статистики, таку негативну динаміку забезпечила галузь рослинництва на агропідприємствах, де спад був зафіксований ні рівні 14,8%.

Водночас галузь тваринництва на сільгосппідприємствах продемонструвала зростання на 10,7%.

Рослинництво

Найкращі показники господарств усіх категорій у тваринництві зафіксували в таких регіоних:

Волинська (80,1%),

Херсонська (54,5%),

Дніпропетровська (23,8%),

Тернопільська (20,7%),

Черкаська область (16,3%).

При цьому спад у цій сфері спостерігався в Донецькій (52,6%), Запорізькій (35,6%) та Одеській областях (34,3%).

Тваринництво

Найкращі показники господарств у всіх категоріях тваринництва, зокрема:

у Київській (9,1%),

Черкаській (8,2%),

Дніпропетровській (6,6%),

Чернігівській (7%),

Кіровоградській (5,9%) областях.

Спад виробництва був у Донецькій (53,9%), Закарпатській (32,9%) та Херсонській (16,3%) областях.

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На початку липня повідомлялося, що загальний кредитний портфель українського агросектору зріс до $3,9 млрд, що суттєво перевищує показники, які фіксувалися до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, наразі уряд розробляє окремий механізм компенсації збитків для сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах, а також готує нові інструменти фінансової допомоги для підтримки їхньої діяльності.

У травні 2026 року Міністерство економіки вперше перерахувало аграріям із прифронтових територій підвищену компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

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