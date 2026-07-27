Як змінилося сільгоспвиробництво в Україні за пів року. ІНФОГРАФІКА
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за перші шість місяців поточного року зменшилося на 1,6% порівняно з аналогічним періодом торік, тоді як за підсумками п'яти місяців зростання становило 1,4%.
Як свідчать дані Державної служби статистики, таку негативну динаміку забезпечила галузь рослинництва на агропідприємствах, де спад був зафіксований ні рівні 14,8%.
Водночас галузь тваринництва на сільгосппідприємствах продемонструвала зростання на 10,7%.
Рослинництво
Найкращі показники господарств усіх категорій у тваринництві зафіксували в таких регіоних:
- Волинська (80,1%),
- Херсонська (54,5%),
- Дніпропетровська (23,8%),
- Тернопільська (20,7%),
- Черкаська область (16,3%).
При цьому спад у цій сфері спостерігався в Донецькій (52,6%), Запорізькій (35,6%) та Одеській областях (34,3%).
Тваринництво
Найкращі показники господарств у всіх категоріях тваринництва, зокрема:
- у Київській (9,1%),
- Черкаській (8,2%),
- Дніпропетровській (6,6%),
- Чернігівській (7%),
- Кіровоградській (5,9%) областях.
Спад виробництва був у Донецькій (53,9%), Закарпатській (32,9%) та Херсонській (16,3%) областях.
На початку липня повідомлялося, що загальний кредитний портфель українського агросектору зріс до $3,9 млрд, що суттєво перевищує показники, які фіксувалися до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, наразі уряд розробляє окремий механізм компенсації збитків для сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах, а також готує нові інструменти фінансової допомоги для підтримки їхньої діяльності.
У травні 2026 року Міністерство економіки вперше перерахувало аграріям із прифронтових територій підвищену компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль