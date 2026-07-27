У податковій пояснили, як повернути випадково сплачені кошти

Подати заяву на повернення помилково або надміру перерахованих коштів можна повністю в електронній формі без візиту до контролюючих органів.

Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС) України.

Для подання такої заяви необхідно скористатися Електронним кабінетом платника або увійти через офіційний сайт податкової.

Доступ до приватної частини здійснюється після електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису, BankID або MobileID.

Як сформувати та подати заяву

Щоб оформити заявку на повернення коштів в Електронному кабінеті, необхідно виконати такі кроки:

Перейти до розділу "Введення звітності", обрати потрібний період і тип форми "F (J)13 Запити". Вибрати відповідний бланк заяви:

F13020ХХ – для фізичних осіб;

– для фізичних осіб; J13020ХХ – для юридичних осіб.

3. Заповнити відомості про помилково або надміру сплачені суми, підписати документ електронним підписом та надіслати до територіального органу податкової служби за місцем адміністрування платежу.

В Держподатковій наголошують, що кількість вказаних у заяві платежів має чітко відповідати кількості платіжних документів. За потреби у формі можна додавати або видаляти рядки.

Додавання документів та перевірка розрахунків

До заяви обов'язково необхідно додати електронні копії платіжних документів, завантаживши їх у розділі "Додатки".

Перед відправкою заяви платники можуть перевірити стан своїх розрахунків із бюджетом.

Для цього в Електронному кабінеті слід подати запит на отримання відповідного витягу за формою J/F13002ХХ.

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Нагадаємо, раніше у Державній податковій службі пояснювали, що платники єдиного соціального внеску (ЄСВ) можуть подати довідку-розрахунок для виплати заробітної плати в електронному форматі через Електронний кабінет.

Як повідомлялося, податкова служба спільно з експертами розробляє концепцію модернізованої інформаційно-комунікаційної системи Електронний кабінет.

Зокрема фізичні особи-підприємці мають право на податкову знижку лише як фізичні особи, а не в межах своєї підприємницької діяльності.

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