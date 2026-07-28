Понад 90% водіїв таксі в Україні працюють у "тіні": бюджет втрачає 4,5 мільярда щороку

Український ринок онлайн-замовлення поїздок (ride-hailing) сягнув $1 млрд (близько 46 млрд грн), однак понад 90% водіїв досі працюють поза правовим полем.

Про це свідчать дані дослідження Центру урбаністичних досліджень (Urban Research Center) Київської школи економіки (KSE), представлені під час круглого столу в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє Укрінформ.

За даними KSE, у 2025 році українці здійснили близько 239 млн поїздок на таксі, що на 7% (15 млн поїздок) більше, ніж роком раніше.

Ліцензії мають лише 5,5% водіїв

Загалом в Україні ідентифікували близько 172 тис. унікальних водіїв таксі.

Водночас ринок є висококонцентрованим:

85% охоплюють сервіси Uklon та Bolt;

7% припадає на Uber;

решта – дрібні агрегатори та місцеві служби.

Попри високу кількість залучених водіїв, офіційну ліцензію на перевезення мають лише 9,5 тис. автомобілів.

Це означає, що легально працюють тільки 5,5% таксистів. Через перебування галузі в "тіні" державний бюджет щороку втрачає до 4,5 млрд грн.

Як планується реформа ринку

Змінити ситуацію має реформа, яка складається з податкової та транспортної частин.

Податковий блок описаний у законі про оподаткування доходів від цифрових платформ (наразі очікує на підпис президентa). Він реформує податкову компоненту ринку.

Платформи (Uklon, Bolt тощо) будуть зобов'язані ідентифікувати водія, обліковувати його дохід та утримувати податки. Ставка податку становитиме 10% під час воєнного стану та 5% після його завершення. Водії, чий підробіток не перевищує 2 тис. євро на рік, від сплати податків звільняються.

Транспортний блок готує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України:

документ запроваджує статус "автомобільного самозайнятого перевізника" без необхідності реєструватися фізичною особою-підприємцем (ФОП);

водію достатньо буде отримати електронний сертифікат, внести авто до державної системи, пройти техогляд та оформити страховку.

"У нас, як у держави, немає мети зарегулювати цей ринок. Навпаки – ми маємо намір його дерегулювати. Хочеться, щоб всі правила були зрозумілі і прості. У нас є пропозиції і вимоги щодо водіїв таксі, але окремо так само мають бути вимоги і до платформ, тому що платформи теж мають нести відповідальність за тих водіїв, яких вони умовно взяли на роботу. Непринципово, скільки буде водіїв. Важливо, щоб вони усі дотримувалися правил: були легальними, їздили на безпечних автомобілях, були застраховані" – зазначив перший заступник міністра розвитку громад та інфраструктури Сергій Деркач.

За оцінками KSE, у разі успішної реалізації реформи до 2030 року частка легальних водіїв сягне 90%, а бюджет щороку отримуватиме до 8 млрд грн податків.

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Як повідомлялося, у березні 2026 року Верховна Рада відхилила законопроєкт №14025, який передбачав оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет.

Окрім продажу товарів на таких платформах як OLX чи Prom.ua, він також передбачав оподаткування доходів водіїв, які працюють через платформи виклику таксі, такі як Uklon, Bolt та інші. Стягувати податок з цих доходів мали самі платформи.

Очікувалося, що ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для користувачів цифрових платформ, у тому числі для таксистів, буде пільговою: 5% замість 18%.

Щоправда, крім ПДФО з доходів українців також утримується військовий збір, який з 2025 року сягає 5%. Таким чином, з доходу водіїв Bolt, Uklon та інших платформ мали б вираховувати 10%.

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