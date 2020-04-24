Новый генпрокурор Ведендиктова связана с бизнесом Авакова, – СМИ. ВИДЕО

Родной брат генпрокурора Ирины Венедиктовой долгое время работал юристом в так называемой группе компаний "Инвестор", основанной семьей главы МВД Арсена Авакова и экс-депутатом Игорем Котвицким.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Также журналисты обнаружили, что муж Ирины Венедиктовой, как только она сама избралась в Раду и возглавила комитет по вопросам правовой политики - пошел на повышение в органах Нацполиции и перевелся в Киев. Также супруг Венедиктовой не указал, каким имуществом пользовалось в прошлом году в столице.

До прихода в политику Венедиктова преподавала на юридическом факультете Харьковского национального университета имени Каразина. Однако, по словам харьковского активиста Владимира Рысенко, в университете Венедиктова не специализировалась на уголовном праве.

"Она работала на кафедре гражданско-правовых дисциплин, возглавляла эту кафедру. Вся ее юридическая специализация касалась хозяйственных отношений и гражданских, корпоративных. Но никак она не касалась уголовной юстиции. Она в этом не специалист вообще - нет у нее этого опыта", - заявил активист.

Родной брат Венедиктовой Сергей Венедиктов долгое время работал в бизнесе министра внутренних дел Арсена Авакова и его близкого соратника и бизнес-партнера - бывшего депутата Игоря Котвицкого.

Начиная с 2008 года Сергей Венедиктов работал в ООО "Газоконденсатное месторождение "Денисовское" и ООО "Сахалинское", позже - в ООО "Марьинское" и ООО "Гравелит-21"- по меньшей мере до 2016 года. Эти фирмы специализируются на добыче газа из государственных недр. Две из них уже ликвидированы.

Отношение Венедиктова к этим фирмам подтверждается и в Едином реестре судебных решений. В частности, в 2009 году Сергей Венедиктов представлял в суде интересы предприятий "Денисовское" и "Марьинское".

Анализ реестра юридических лиц показывает, что все эти фирмы принадлежат к так называемой группе "Инвестор" семьи Арсена Авакова и его соратника Игоря Котвицкого.

"Сахалинское" основал лично Котвицкий, а "Денисовское" - общество "Инвестор-Нефтегаз", владельцем которой была фирма "Инвестор". Сейчас фирмой "Инвестор" владеет сын Авакова.

Брат Венедиктовой в течение нескольких лет работал не рядовым юристом в структурах Авакова и Котвицкого, а был доверенным лицом.

Муж Венедиктовой Денис Колесник работал в должности начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области. В ноябре 2019 года, когда Ирина Венедиктова уже работала в Киеве во главе парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, ее муж получил должность в руководстве киберполиции всей Украины - стал заместителем начальника этого департамента Нацполиции. В конце того же месяца подполковник Колесник получил звание полковника.

В своей декларации Венедиктова указала, что проживает в Харькове. Хотя в последнее время постоянно находилась и работала в Киеве.