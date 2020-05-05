Офис Зеленского передумал готовить законопроект о создании Бюро финансовых расследований. ВИДЕО

Офис президент не готовит альтернативный законопроект о создании Бюро финансовых расследований взамен отклоненного Верховной Радой.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

По словам представителя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, Офис президента еще до начала февраля должен был разработать новый законопроект о создании органа, который должен заменить Государственную фискальную службу и налоговую милицию в ее составе, создание которого было программным пунктом президента Владимира Зеленского.

"Знаю, что по договоренностям руководства Верховной Рады в лице господина Руслана Стефанчук и ответственными лицами в Офисе президента было договорено создать другой законопроект, который должен быть создан, если не ошибаюсь, до 4 февраля – представлен и внесен. Но, к сожалению, представлен и внесен не был. Почему? Я не знаю", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что в комитете отвечает за это направление, а создание Бюро финансовых расследований было программным пунктом президента и новой команды.

В то же время в ответ на запрос журналистов по написанию нового документа, в Офисе президента отметили: "Информация о разработке в ОП законопроекта о Бюро финансовых расследований отсутствует".

Как сообщалось, в январе Верховная Рада по предложению комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований.

Руководитель этого комитета Данил Гетманцев, который ранее анонсировал создание этого органа как программный пункт президента Владимира Зеленского, в комментарии журналистам не смог объяснить причины такого решения: "Законопроект был отклонен по предложению нашего комитета ВР, о мотивах я вам не могу сообщить. Просто не могу".

Журналисты обратились к депутату после того, как дополнительные полмиллиарда гривен, которые изначально были предусмотрены на Бюро финансовых расследований, пошли на финансирование ГФС и налоговой милиции в ее составе – что было утверждено изменениями в бюджет на 2020 год, проголосованными парламентом.

Ольга Василевская-Смаглюк также отмечала, что принять законопроект "не хватило политической воли".

Напомним, народные депутаты поддержали законопроект депутатов Ольги Василевской-Смаглюк и Дениса Монастырского ("Слуга народа") 2 октября 2019 года в первом чтении. Согласно ему, БФР должно быть подотчетно Министерству финансов.

Однако документ к первому чтению не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Законопроект №1208-2 был зарегистрирован как альтернативный к проекту закона №1208, поданному главой профильного комитета Даниилом Гетманцевым ("СН"). Однако основной законопроект и его другую альтернативную версию "1208-1 депутаты не поддержали в первом чтении.

Однако впоследствии Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал не принимать закон о бюро финансовых расследованиях (БФР).

По данным СМИ, причина такого решения комитета ВР связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что БФР должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов Украины, как ранее было прописано в проекте закона.