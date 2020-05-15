Владелец "Полтавабудцентр" Амирханян прорвался в здание "Укравтодора". ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщает, что бизнесмен Араик Амирханян с двумя сообщниками несколько раз прорывался в здание агентства 14 мая.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

"14 мая 2020 гражданин Амирханян, вместе с двумя вооруженными сторонниками, незаконно проник в "Укравтодор". После 4 неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и выломав двери пожарного выхода проникли в здание", - говорится в сообщении.

По данным "Укравтодора", Амирханян и его сообщники ворвались в нескольких кабинетов здания, расспрашивая у работников" Укравтодора" в агрессивной форме о том, где сейчас находится председатель агентства. Глава "Укравтодора" Александр Кубраков находился в командировке в Житомирской и Ривненской областях.

"Амирханян покинул здание благодаря помощи правоохранителей. Через час, когда ГСО покинула здание Укравтодора, Амирханян снова пытался ворваться в здание. Это повторялось 4 раза", - сообщает "Укравтодор".

Агентство сообщает, что Амирханян посещал и предыдущего председателя "Укравтодора "Славомира Новака, и его предшественников.

"Напомним, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг). Так, по состоянию на 13 мая 2020 года, "группой Араик" в АМКУ заблокировано 11 тендеров на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн", - сообщает "Укравтодор".

Как сообщал БизнесЦензор, летом 2019 года в помещении Антимонопольного комитета Украины работники СБУ задержали фактического владельца ООО "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна.

Задержание состоялось в день, когда Временная административная коллегия АМКУ наложила 15,6 млн грн штрафа на ООО "Полтавабудцентр" и ООО "СК "Дорлидер" за искажение результатов 17 тендеров Департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Как сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев, каждая из компаний получила по 7,8 млн грн штрафа.

Как установил АМКУ, "Дорлидер" одержала победу на всех 17 дорожных тендерах при конкуренции с "Полтавабудцентром".

По данным "Прозорро", упомянутые компании разыграли не 17, а 21 тендер, по результатам которых в 2017 году были подписаны договоры общей стоимостью 58,24 млн грн.

На рынке ООО "Полтавабудцентр" долгое время считали "тендерным троллем". Компания снесла ряд "заточек" тендерных документации САД разных областей, за счет которых в каждом из регионов годами "тендерятся" конкретные предприятия. По факту сноса этих "заточек" в АМКУ фирма начала получать государственные подряды, стоимость которых с 2016 по сегодняшний день достигла более 2 млрд грн.

Предприятие неоднократно обвиняли в некачественном выполнении работ, в прошлом году СБУ обыскала офис предприятия. Однако предметных обвинений с арестами силовики по сей день не выдвигали.

Активность компании способствовала тому, что в мае этого года Минрегионстрой анонсировал изменения в госнормы, которыми должно быть четко определено допустимое время на транспортировку асфальтобетонной смеси с момента выпуска до укладки.

Неопределенность в этом вопросе годами использовали как возможность отсечь неугодных подрядчиков - то сужая, то расширяя нужное время на транспортировку АБС.

ООО "Полтавабудцентр" - это компания с уставным капиталом в 0 гривен, которая записана на Славика Асланяна из Полтавы. По контактному номеру фирмы находятся другие компании, по номерам, указанным в ЕГР - неизвестные лица сообщают о своей непричастности к "Полтавабудцентр".

Руководитель компании Гарник Петросян известен как нынешний директор ООО "Николаевбудцентр" Араика Амирханяна.

ООО "СК "Дорлидер" зарегистрировано в Одесской области на Хачика Амирханяна, который также выступает руководителем предприятия. Первым соучредителем компании был Араик Амирханян.