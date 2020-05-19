Тимошенко отдохнула в работавшем во время карантина элитном спа-отеле спонсора "Свободы". ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время карантина отдыхала в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине Edem Resort Medical&Spa, который принадлежит бизнесмену, заместителю председателя ВО "Свобода" и одному из основных спонсоров этой партии Игорю Кривецкому.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Авторы программы отмечают, что из-за поездки в спа-отель Тимошенко пропустила внеочередное заседание Верховной Рады 7 мая, на котором рассматривались неотложные вопросы, связанные с борьбой с эпидемией коронавируса.

Также в элитном отеле в то же время был замечен Lexus, которым пользуется соратник Тимошенко, депутат Сергей Власенко, который также не явился на внеочередное заседание Рады 7 мая.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что по состоянию на 18 мая никаких документов, которые бы объясняли отсутствие этих двух депутатов во время внеочередного заседания, не поступало.

Сама Юлия Тимошенко отказалась комментировать свое отсутствие на внеочередном заседании парламента и оплату отдыха в спа-комплексе.

Сергей Власенко отметил: "Все свои пребывания я оплачиваю сам, а все остальное я не комментирую".

По правилам отеля, Тимошенко должна была заселиться туда минимум на неделю, поскольку на меньшее время номера во время карантина не сдавались, хотя гостиница вообще не должна была работать.

В то же время в Edem Resort Medical & Spa продолжали работать и зона спа и бассейн, бани, сауны, гольф-поле, также гостям можно было забронировать и столик в ресторане.

В администрации элитного отеля пояснили это тем, что одним из структурных элементов оздоровительного комплекса Edem Resort Medical & SPA является медицинский центр Edem Medical.

В то же время, как выяснили журналисты, наличие медицинской лицензии не снимает ограничений, действующих в отношении работы гостиниц во время карантина.

"Открываете постановление 211 Кабинета министров, там вопрос стоит четко, что такие вещи еще запрещены. Никоим образом постановление 211 не привязывает деятельность фитнес-центров в наличии или отсутствии медицинской лицензии. Это не поликлиника", – пояснил заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Тарас Грень.

Гостиничный комплекс Edem Resort Medical&Spa принадлежит бизнесмену, экс-народному депутату, заместителю председателя Всеукраинского объединения "Свобода" и одному из основных спонсоров этой партии Игорю Кривецкому. Его журналисты также зафиксировали на территории гостиничного комплекса.

Как сообщалось, в конце прошлого года стало известно, что Игорь Кривецький получил в собственность сельскохозяйственные земли, которые выдавались участникам АТО. Земли получили структуры, связанные именно с отелем Edem Resort, в котором отдыхала лидер "Батькивщины", которая последовательно выступает против продажи земель сельскохозяйственных земель.

На минувшей неделе глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала 148,35 млн грн доходов, полученных в качестве "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученного в США на стадии досудебного урегулирования".