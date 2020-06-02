Пограничники обнаружили у контрабандистов авиапарк беспилотников для перевозки сигарет. ВИДЕО

Пограничники обнаружили на Львовщине 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовалась для незаконного перемещения через границу контрафактных табачных изделий.

Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов были выявлены во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч.1 т. 199 УК Украины).

В частности, в рамках расследования дела были проведены санкционированные обыски в местах возможного хранения контрафактных подакцизных товаров и средств их незаконного перемещения через границу.

"Стоит отметить, что пограничники все чаще проявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников. С начала года на границе задержали еще 12 таких беспилотников", – отмечают в Госпогранслужбе.