Компании экс-руководства "Укрэнерго" зарабатывали на "зеленой" энергетике, – СМИ. ВИДЕО

Бывшие руководители НЭК "Укрэнерго", которая должна следить за ситуацией на рынке электроэнергии в Украине, знали о приближении кризисной ситуации с "зеленой энергетикой", но компании связанные с ними компании делали на этом бизнес.

Об этом говорится в сюжете Анны Калюжной для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", сообщает БизнесЦензор.

В ГП "НЭК Укрэнерго", компании, которая должна следить за ситуацией с энергетикой, еще в 2017-м заявляли, что украинская энергосистема может "потянуть" ограниченное количество электроэнергии от "зеленых станций" - около 3000 МВт (в дальнейшем эту цифру скорректировали до 4700 МВт), но при этом подключиться позволили более чем 6000 МВт и никак не ограничивали "географию" этих подключений.

В результате крупнейшие станции строили на юге страны (что логично, учитывая количество солнечных дней в году по сравнению с другими регионами). Поэтому уже в 2018-м Служба безопасности Украины начала писать письма в Кабмин с информацией об угрозе строительства в уже перегруженном южного энергоузла.

В самом "Укрэнерго" заявляют, что законодательство не позволяет им отказывать в подключениях. И утверждают, что неоднократно писали письма в Минэнерго, в профильный комитет Верховной Рады, и всегда заявляли о проблеме. Но при этом, как выяснили журналисты, люди с орбиты руководства самого "Укрэнерго" зарабатывали на возведении крупнейших "зеленых станций".

Так, одной из компаний, которая подключала "Никопольскую СЭС" (принадлежит олигарху Ринату Ахметову и фигурировала в упомянутом письме СБУ) к сетям была фирма с орбиты тогдашнего руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука - "Хорос".

На момент подключения станции, коммерческим директором "Хорос" был Александр Межевец. До этого он был подчиненным Всеволода Ковальчука в "Укрэнерго". А в 2013 году "Хорос" руководил Дмитрий Кузник. Он был в руководстве двух других компаний, которые основал сам Ковальчук.

Межевець кроме "Хороса" руководил компанией "Проенерджи". Компании сообщала у себя на сайте, что они партнеры, и их офис находится по одному адресу в Киеве - на Лукьяновской, 23.

Эта компания, как и "Хорос" часто обслуживала "Укрэнерго", а также занималась разработкой проектов для подключения "зеленых" станций. По данным издания, они разрабатывали проекты для ООО "Атлас Воловец энерджи", ООО "Виндкрафт Украина", ООО "Виндкрафт Каланчак", ООО "Винд энерджи Украина". Компании заплатили "Проенерджи" совокупно более 10 млн грн. При этом "Воловецкая ВЭС" упоминалась в выводах региональных специалистов "Укрэнерго", как несущая угрозу энергосистеме.

Экс-глава "Укрэнерго" Ковальчук свою причастность к ним опроверг.