У начальника Киберполиции нашли элитный особняк в Киеве. ВИДЕО

Начальник Департамент киберполиции Национальной полиции полковник Александр Гринчак не задекларировал особняк в Киеве, рыночная стоимость которого может достигать 7,5 млн грн.

Об этом сообщает программа расследований "Слідство.Інфо", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Официально жилье оформлено на мать полицейского – Людмилу Гринчак, но она не имела соответствующих доходов для его покупки.

Александр Гринчак работает в структуре Министерства внутренних дел с 1995 года. Последние годы он был первым заместителем начальника Департамента киберполиции, а затем возглавил его.

В поданных декларациях полицейский указал, что пользуется чужой квартирой. А также он ездит Lexus GX 460 2016 года выпуска, принадлежащий его отцу Василию Гринчаку. На вторичном рынке такой автомобиль сейчас стоит 1,2 млн грн. Жена полицейского также ездит не на собственном авто, а своей матери – Валентины Тетерин. Это Lexus RX 350 2012 года выпуска стоимостью 700 тыс. грн.

Однако, как выяснили журналисты, доходы родителей не подтверждают возможность приобрести такие авто.

Кроме того, на мать полковника Гринчака – Людмилу Гринчак, оформлена виллета в столичном коттеджном городке "Итальянский квартал" на Оболони (двухэтажный дом на две семьи с чердаком).

Людмила Кримчак купила это жилье площадью 221 кв. м в 2016 году.

Вплоть до 2020 года Александр Гринчак декларировал мать как члена семьи, но недвижимость в коттеджном городке не указывал. Сейчас такое жилье стоит около 7,5 млн грн.

Официально Александр Гринчак за прошлый год задекларировал 471 тыс грн. зарплаты, а его жена Татьяна Гринчак - 120 тыс. грн подарка от своей матери.