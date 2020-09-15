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Возле Киева произошла авария на магистральном газопроводе (обновлено)

Возле Киева произошла авария на магистральном газопроводе (обновлено)

15 сентября около 00:20 возле поселка Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает БизнесЦензор.

"В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет. Ремонтные работы продолжаются", – сообщает ГСЧС.

Транзит природного газа через Украину в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах, несмотря на аварию на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины,

"Несмотря на внештатную ситуацию транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Оператора ГТС Украины" уточнили, что этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях до подземных газохранилищ в западном регионе Украины.

В компании подчеркивают, что эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС.

"Как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и локализовано утечку. Было оперативно организовано соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным Оператора ГТС, ликвидация последствий аварии и возобновление работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня.

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аварія (85) газопровід (1179) Магістральні газопроводи України (58)


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