В Луганской области масштабные пожары леса, погибли 4 человека. ВИДЕО

На территории Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает БизнесЦензор.

В результате пожаров погибло 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

К тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники. По оперативным данным эвакуированы 120 человек.

По прогнозу Укргидрометцентра, на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.





















