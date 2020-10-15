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Зеленский назвал вопрос общенационального опроса: нужна ли на Донбассе свободная экономическая зона. ВИДЕО

Второй вопрос в рамках общенационального опроса 25 октября во время местных выборов будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" – озвучил вопрос Президент Владимир Зеленский

Ранее Зеленский сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам зададут пять общественно важных вопросов.

"Инициированный Президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам. Государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников", - сообщает Офис президента.

Зеленський Володимир (2508) місцеві вибори (17) опитування (329) Донбас (636)


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