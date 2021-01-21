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Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого за драку с полицейскими (обновлено)

Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого за драку с полицейскими (обновлено)

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утром уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом сообщил телеграм-канал премьера Дениса Шмыгаля.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины - это не привилегия, это, прежде всего, ответственность перед людьми и страной", - заявил Шмыгаль.

По данным СМИ, Виталий Немилостивый был остановлен сотрудниками патрульной полиции, которые заподозрили мужчину в вождении в нетрезвом состоянии.

Судя по видеозаписи, сделанной нагрудной камерой полицейского, Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

Джерело:  Денис Шмыгаль
Шмигаль Денис (1486) Мінстратегпром (70) Немілостівий Віталій (1)


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Ох казел! сразам его в кутузку к бомжам шоб знал хто ты такой есть чмо.
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21.01.2021 08:39 Відповісти
Куда переведут?
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21.01.2021 09:01 Відповісти

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