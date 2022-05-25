Міністр оборони пояснив систему нарахування виплат військовим. ВIДЕО

У травні 2022 року за квітень місяць Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних Сил України грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд гривень, у червні цей показник зросте до 64,5 млрд грн, що порівняно із сумою виплат за увесь минулий рік. Водночас у військовослужбовців виникають питання, як нараховуються виплати.

Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Олексія Резнікова, оприлюдненому на сайті міністерства.

Він пояснив, що грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин: перша частина – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо; друга частина – це додаткова грошова винагорода.

Резніков уточнив, що додаткова винагорода для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, складає 30 тисяч гривень на місяць, або приблизно 1000 грн на день. Для тих військовослужбовців, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.

"Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:

щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13-14 тис. грн відповідно до посади та звання;

близько 15 тисяч гривень додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;

та близько 50 тис. гривень за безпосередню участь у бойових діях;

Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складе 78-79 тис. грн мінус відрахування", – пояснив Резніков.

Міністр додав, що кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

"Якщо йдеться про Збройні Сили України, військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти безпосередньо військовослужбовцю", – уточнив очільник Міноборони.

Для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку. Реквізити свого рахунку треба надати до фінансової служби вашої частини.

Міністр також звернув увагу, що виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній. Вона ділиться на дві частини: у першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів; у другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди – 30 чи 100 тисяч за воєнний стан та бойові.

"Платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця. А розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів. Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає", – пояснив Резніков.

Водночас він визнав, що досі трапляються випадки, коли у тій чи іншій частині є якісь негаразди з виплатами, адже чисельність особового складу сил оборони зросла у рази буквально за кілька тижнів.

"Інколи були відсутні накази про зарахування людей на посади. Тому не було формальних підстав їм платити. Інколи фінансисти у частинах не до кінця розуміли, як здійснювати нарахування. Для вирішення цих ситуацій Міністерством оборони сформовано спеціальні групи співробітників, які консультують фінансові служби з усіх питань", – зазначив Резніков.

Міністр також звернув увагу, що у травні проблемних ситуацій було вже на порядок менше, ніж минулого місяця.

Він додав, що грошове забезпечення воїнам, які опинилися у полоні, виплачується членам родини за їх зверненням. При цьому початок виплат родинам може дещо затримуватися, оскільки необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, а й у визначеному порядку зафіксувати цей факт.