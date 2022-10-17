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Російський військовий літак врізався у житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї

авіакатастрофа,єйськ

Російський військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську Краснодарського краю.

Про це повідомила єдина диспетчерська служба міста, згодом цю інформацію підтвердили у Міноборони РФ, пише "Коммерсант".

Російське Міноборони заявило, що літак Су-34, що впав у Єйську на житловий будинок, зазнав аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту.

Причиною катастрофи стало спалах одного з двигунів під час зльоту. Льотчики катапультувалися.

За даними місцевої влади, після падіння літака в Єйську на житловий будинок, за попередніми даними, пошкоджено 15 квартир, площа пожежі у будинку становить 2 тис. кв. метрів.

Автор: 

авіація (2237) росія (14203) літак (659) авіасполучення (2495)


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17.10.2022 19:50 Відповісти
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17.10.2022 19:52 Відповісти
Мало, Бєрлін так нє возьмёш
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17.10.2022 20:00 Відповісти

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