Російський військовий літак врізався у житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї
Російський військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську Краснодарського краю.
Про це повідомила єдина диспетчерська служба міста, згодом цю інформацію підтвердили у Міноборони РФ, пише "Коммерсант".
Російське Міноборони заявило, що літак Су-34, що впав у Єйську на житловий будинок, зазнав аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту.
Причиною катастрофи стало спалах одного з двигунів під час зльоту. Льотчики катапультувалися.
За даними місцевої влади, після падіння літака в Єйську на житловий будинок, за попередніми даними, пошкоджено 15 квартир, площа пожежі у будинку становить 2 тис. кв. метрів.
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Роман Марушка #520021
показати весь коментар17.10.2022 19:50 Відповісти Мені подобається 0
Юрий Панда
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Volodymyr Zakaluzhnyi #525091
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