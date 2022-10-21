Син депутатки Королевської зайнявся сумнівним бізнесом у Казахстані. ВIДЕО

Син народної депутатки від проросійської партії "ОПЗЖ", депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод у вересні та жовтні перебував у Казахстані, де брав участь у заходах сумнівного проєкту HitBeat Music (HBM), який обіцяє 1000% прибутку і не має ліцензії фінансового регулятора Казахстану.

За власними словами, Ростислав входить до ради директорів цього проєкту, повідомляє Bihus.Info.

Журналісти з'ясували, що родина народних депутатів Наталії Королевської та Юрія Солода виїхала з України ще 9 лютого і, судячи з відсутності в парламенті, більше не поверталася.

Про долю їх старшого сина, місцевого депутата Ростислава Солода після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого нічого не було відомо.

Однак, у другій половині вересня він опублікував на своїй сторінці у мережі Instagram фото зі спортзали. Журналісти з’ясували, що воно зроблене у готелі Ritz-Carlton у Астані.

24 вересня він опублікував анонс заходу з нагоди випуску токена HBM на криптовалютних біржах Coinsbit та Azbit, а також рекомендував його не пропустити.

HeatBeat Music – це проєкт музичної платформи, у який HBM Group закликає інвестувати, купуючи токени. При цьому, вкладникам обіцяють десятикратний прибуток.

Як з’ясували журналісти, Ростислав Солод був присутнім на цьому заході з нагоди лістингу токена проєкту 24 вересня, а також координував підготовку виступу CEO HBM Group Єгора Манукяна.

Також журналісти помітили сина проросійських депутатів на фото з Серіком Уаліхановим – представником HBM Group у Казахстані та іншими учасниками проєкту HBM.

Окрім цього, Ростислав Солод відповідав на питання присутніх на Zoom-конференції від HBM Group. І заявив, що входить до ради директорів проєкту та відповідає за технічну частину.

Читайте також: Брат Королевской и теща советника Путина ведут устричный бизнес в Крыму

Міжнародний фінансовий центр "Астана" (МФЦА) влітку опублікував повідомлення Комітету з регулювань фінансових послуг, згідно якого, на попередньому, нині недоступному сайті, HBM Group надавали недостовірну інформацію про отримання проєктом ліцензії від Комітету МФЦА на надання консультацій з питань інвестицій та управління ними, а також про партнерство компанії з держрегулятором.

Комітет МФЦА закликав споживачів бути обережними при роботі з компаніями, які залучають приватні інвестиції, не маючи ліцензії регулятора.

Окрім цього, у промо-матеріалах HBM Group міститься інформація про наявність у проєкті реферальної системи та системи рівнів вкладників. Подібні риси, разом з обіцянками про надприбутки, є характерними для фінансових пірамід.

Після тривалого візиту до Казахстану, 5 жовтня Ростислав Солод опублікував нове фото у Instagram, цього разу з Дубая. Судячи з ракурсу та спортивного устаткування Technogym, перебував він у спортзалі готелю Address Beach Resort. Вартість номерів у ньому стартує від 25 тис. грн за ніч.