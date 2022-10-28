Заступник Єрмака їздить на переданому для гуманітарних цілей новому позашляховику. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовує в якості службового автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Тимошенко регулярно викладає на своїй Facebook-сторінці сюжети про власні поїздки в різні регіони країни, на цих відео журналісти помітили один і той самий автомобіль, яким користується Тимошенко – новий позашляховик Chevrolet Tahoe.

Авто почало з’являтися на відео заступника керівника ОП навесні. Саме тоді американська компанія General Motors на заклик української влади передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.

"Це був дуже корисний досвід – бути частиною команди General Motors, яка кинулася в бій, долала перешкоди і рухалася, щоб доставити ці такі необхідні автомобілі уряду України для гуманітарної роботи," – коментував тоді передачу автомобілів речник General Motors Джордж Свігос.

За повідомленням американської сторони, ці автомобілі передали українському Міністерству інфраструктури. Однак виявилося, що в подальшому ці автомобілі були розподілені між різними установами і щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке, в свою чергу, опікується Офісом президента. Так Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Кирила Тимошенка.

"Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс президента," – пояснив використання цього автомобіля Тимошенко.

За його словами, більше 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

Проблеми в тому, що авто, яке Україна просила в General Motors для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.

"Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка," – заявив заступник керівника Офісу президента.