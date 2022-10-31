Під час обшуків на Одеській митниці знайшли багатоцільовий гелікоптер Мі-2. ВIДЕО
Державне бюро розслідувань продовжує огляд прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера правоохоронці виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням. Слідчі дії тривають", – йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.
Як додали в ДБР, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії РФ проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера.
Вертоліт вилучено й вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.
Як повідомлялося, ДБР у межах розслідування раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці. Уже зафіксовано збитки державі на 300 млн грн.
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As a rule, you normally use on of the accepted terms in the writing piece. Here, however, in a very short article, the author uses all accepted synonyms, which is rather unusual.
Sorry I had to lay it out to you more comprehensively.
Just like Scottish. American English is understood by anyone😁.
вертоліт - недолугий кацапiзм. зрозумiло, що нормальною мовою - гвинтокрил, або гелікоптер.
Геть кацапiзми з мови!
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хто-то просто хотел своего сыначку игрушкой пабаловать )))
Пригадали?
Пригадайте також розвішані банери де був зображений Саакашвілі в карикатурному вигляді з написом "Очистили місто від нього очистим і від інших".
Пригадайте як кожного разу на телебаченні Саакашвілі раз за разом говорим що Україні не потрібні ніякі гроші в борг від міжнародної спільноти, їй хватає власних, треба тільки очичтити митницю.
Пригадали?
Саакашвілі випхали з Одеси, митница залишилась прикладом та взірцем коррупціі.
Ось така хеRня малята.
Приймай ліки, інколи допомагає.
ДБР - агов! самим не смішно?
https://biz.censor.net/v3377315