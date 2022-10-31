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Під час обшуків на Одеській митниці знайшли багатоцільовий гелікоптер Мі-2. ВIДЕО

дбр

Державне бюро розслідувань продовжує огляд прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера правоохоронці виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням. Слідчі дії тривають", – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.

Як додали в ДБР, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії РФ проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера.

Вертоліт вилучено й вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, ДБР у межах розслідування раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці. Уже зафіксовано збитки державі на 300 млн грн.

Автор: 

Одеса (926) митниця (816) ДБР (494) вертоліт (102)


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Топ коментарі
+44
Пошукайте краще. Не виключено, що на митниці ще з 1996 зависла пара боєголовок, знятих з СС-19.
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31.10.2022 15:29
+33
На фронт, на передову, всіх керівників минтниці та дітей! Рядовими!
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31.10.2022 15:26
+31
Ще по хатинках митників рейд проведіть.. Там і хаймерси десь прикопані лежать
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31.10.2022 15:31
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На фронт, на передову, всіх керівників минтниці та дітей! Рядовими!
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31.10.2022 15:26 Відповісти
За саботаж під час війни тільки до стінки!
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31.10.2022 16:19 Відповісти
Пошукайте краще. Не виключено, що на митниці ще з 1996 зависла пара боєголовок, знятих з СС-19.
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31.10.2022 15:29 Відповісти
Так це вертоліт, гвинтокрил, чи гелікоптер?
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31.10.2022 15:29 Відповісти
Вєтрольот.
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31.10.2022 15:34 Відповісти
Фронтовий кореспондент Безугла: "І тут у небі з'явилися наші бойові вєтрольоти і почали стрємітєльним домкратом падати на ворожі позиції".
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05.12.2022 18:38 Відповісти
от бачите, яка багата на синоніми українська мова )))
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31.10.2022 15:46 Відповісти
Та як жеж не побачити як воно само так і пре тобі в очі 😂
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31.10.2022 15:57 Відповісти
що незрозумілого? то - гвинтокриловий гелікоптерний вертоліт
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31.10.2022 17:24 Відповісти
это синонимы
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31.10.2022 17:36 Відповісти
Да?
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31.10.2022 17:42 Відповісти
Украинский язык богат на синонимы, поинтересуйтесь сколько синонимов у слова горизонт, будете удивлены
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31.10.2022 17:54 Відповісти
Andrei, my original post was rather facetious (and some readers understood that).
As a rule, you normally use on of the accepted terms in the writing piece. Here, however, in a very short article, the author uses all accepted synonyms, which is rather unusual.
Sorry I had to lay it out to you more comprehensively.
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31.10.2022 18:35 Відповісти
In this sense, you are right of course.
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31.10.2022 19:46 Відповісти
От ну не йолки палки. Вчу вчу той англійський, що очі вилазять і все одно ніфіга толком не розумію 😩
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01.11.2022 10:34 Відповісти
Та нічого - він і не потрібен в Італії.
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01.11.2022 13:31 Відповісти
В Італії може і ні, а от в Ірландії дуже потрібен )))
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01.11.2022 13:38 Відповісти
My bad - the flag is tiny and looks just like Italian (can't really tell if it's orange or red). But, the Irish don't speak English, you see. They invented their own version of English that only them can understand 😂
Just like Scottish. American English is understood by anyone😁.
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01.11.2022 13:44 Відповісти


вертоліт - недолугий кацапiзм. зрозумiло, що нормальною мовою - гвинтокрил, або гелікоптер.

Геть кацапiзми з мови!
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02.11.2022 10:00 Відповісти
гвинтокоптер
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03.11.2022 22:51 Відповісти
Бахмут чекає на них чі знову якось порішають?
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31.10.2022 15:29 Відповісти
На Одеській митниці багато що можна знайти. Авто на вулицях Одеси покруче, ніж в Києві...
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31.10.2022 15:29 Відповісти
Ще по хатинках митників рейд проведіть.. Там і хаймерси десь прикопані лежать
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31.10.2022 15:31 Відповісти
недовозять.....
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31.10.2022 15:43 Відповісти
На жаль, русняві терористи також захоплюють наших захисників, і їхню зброю, і також наліво її толкають, дуже сумніваюся, що зараз, при гострому дефіциті, є якась можливість перепродати зброю, яку надає Захід
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31.10.2022 15:49 Відповісти
То кацапські казки, стрілкова зброя нам передається в мізерних кількостях. Вона в Європі завжди була, і навпаки в Україну нелегально возили, а тепер детальніше про ПТУРи в Великобрітанії.
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31.10.2022 15:58 Відповісти
А на АК, ТТ що є помітка з України, чи у колишніх країн Варшавського Договору не було складів з ними. ПТУРи а по українські ПТРК, то взагалі думайте що пишете, кому він потрібен, крім як на фронті на позиції, тим більш радянський Фагот, де з кількох ракет спрацьовує лише одна, бо старі.
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31.10.2022 16:08 Відповісти
А 50 шт. F-16 у контейнерах слабо?
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31.10.2022 15:33 Відповісти
Так Мi-2 було зверху , для прикриття.
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31.10.2022 17:14 Відповісти
Може на тій мийниці кілька десятків САУ приховано
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31.10.2022 15:33 Відповісти
Якщо ретельно пошукати, то там можна знайти все. Навіть "Томагавк" в заводській упаковці.
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31.10.2022 15:36 Відповісти
Які пафосні слова....На фронт...Бойові завдання...Це двомісний тихоходний навчальний гелікоптер. Я і під дулом пістолета в ньому б на бойовий виліт не полетів, бо це квиток в один кінець...Зараз не Друга Світова, де совєти садовили в біплани ПО-2 і У-2 жінок і позиціонували це як нічний бомбардувальник
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31.10.2022 15:36 Відповісти
да дело не в его назначении, дело в "контрабасе".
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31.10.2022 15:39 Відповісти
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до резидента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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31.10.2022 15:39 Відповісти
Підписав...
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31.10.2022 15:56 Відповісти
Зебабуїн вже закрив справи на байдена і його сина?
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31.10.2022 16:02 Відповісти
бермудський трикутник
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31.10.2022 15:45 Відповісти
ой я вас умоляю... вертолет как вертолет...шо приципились?
хто-то просто хотел своего сыначку игрушкой пабаловать )))
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31.10.2022 15:48 Відповісти
Реально Украина страна богатая... Вертолет на таможне завалялся, мелочь какая... Насчёт богатая, я серьезно, если, что. Чутка бы больше удачи и меньше коррупции, Германия бы отдыхала
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31.10.2022 15:56 Відповісти
нафиг он нужен ему лет 50 наверно карета да фиг работает..ппц 21 век..выкиньте на мусорку.)
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31.10.2022 15:59 Відповісти
Не здивуюсь ,якщо через неділю-другу якась ******* тіпа дрища тімашенка буде на роботу на ньому літати, а ходяче ліцо-п#зда небрита сєрьлещь скаже що військовим не можна було його передати , бо радянський союз став би стороною протистояння.
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31.10.2022 16:00 Відповісти
А де аваковські 55 гелікоптерів із Франції?
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31.10.2022 16:09 Відповісти
Одеська митнця.... Це (країна) в країні Україна!!! Як і всі інші митниці в інших регіонах!!! Держава Україна, як Держава втратила контроль взагалі над цим органом ДЕР-ЖАВ-НОЇ влади!! ВЗА-ГА-ЛІ!!
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31.10.2022 16:12 Відповісти
Пригадайте як будучи головою Одеської області Михало Саакашвілі воював з Одеською митницею і як трусило та підкидувало до гори суд та прокуратуру, які повинні були відкривати справи на корупціонерів митниці та давати ім правову оцінку.
Пригадали?
Пригадайте також розвішані банери де був зображений Саакашвілі в карикатурному вигляді з написом "Очистили місто від нього очистим і від інших".
Пригадайте як кожного разу на телебаченні Саакашвілі раз за разом говорим що Україні не потрібні ніякі гроші в борг від міжнародної спільноти, їй хватає власних, треба тільки очичтити митницю.
Пригадали?

Саакашвілі випхали з Одеси, митница залишилась прикладом та взірцем коррупціі.
Ось така хеRня малята.
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31.10.2022 17:35 Відповісти
ти шо, ти шо! Такі речі не можна писати! Тож за часів Порошенко було, а тоді все було чесно-пречесно, файно-префайно! А якщо когось по даху ганяли та за кордон викинули, то це таке...дрібничка
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31.10.2022 17:59 Відповісти
Кісельов головного мозку?
Приймай ліки, інколи допомагає.
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31.10.2022 18:15 Відповісти
пробач, не знав що тобі не зрозуміло що таке сарказм
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31.10.2022 21:11 Відповісти
Угу,коли його випхали з Одеси,він почав випихати Сеню,який тільки заїкнувся про приватну британську компанію на українські митниці.
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31.10.2022 19:23 Відповісти
Що ти таке тут пишеш, друже? Таким коментом ти наступив на кінець порохоботів. Міхо Саакашвілі заклятий ворог їхнього вождя. За це тебе порвуть на тряпки, забанять і заблокують.
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01.11.2022 01:51 Відповісти
зафіксовано збитки державі на 300 млн грн
ДБР - агов! самим не смішно?
https://biz.censor.net/v3377315
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31.10.2022 19:38 Відповісти

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