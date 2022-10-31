Під час обшуків на Одеській митниці знайшли багатоцільовий гелікоптер Мі-2. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань продовжує огляд прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера правоохоронці виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням. Слідчі дії тривають", – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.

Як додали в ДБР, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії РФ проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера.

Вертоліт вилучено й вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, ДБР у межах розслідування раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці. Уже зафіксовано збитки державі на 300 млн грн.