Воин Андрей Алешин погиб в зоне проведения ООС, - Львовская ОГА
23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района Львовской области
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.
В информации отмечается: "Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО / ООС в составе 128 отдельного горно-штурмовой бригады.
Львовская облгосадминистрация выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты".
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