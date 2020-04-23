Воин Андрей Алешин погиб в зоне проведения ООС, - Львовская ОГА

23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района Львовской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.

В информации отмечается: "Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО / ООС в составе 128 отдельного горно-штурмовой бригады.

Львовская облгосадминистрация выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты".