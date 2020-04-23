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Воїн Андрій Альошин загинув у зоні проведення ООС, - Львівська ОДА
23 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Андрій Альошин, уродженець смт Славське Сколівського району Львівської області
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Львівської ОДА.
В інформації зазначається: "Андрій Олександрович Альошин народився 28.03.1987 року. Проходив військову службу за контрактом у зоні АТО/ООС у складі 128 окремої гірсько-штурмової бригади.
Львівська облдержадміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати".
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