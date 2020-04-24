Международная ассоциация инженеров-консультантов поддержала тендерную методику "Укравтодора"

В Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC) призвали Минэкономики утвердить проект методических рекомендаций Укравтодора по закупке дорожных работ, который в настоящее время находится на рассмотрении Кабмина.

Об этом заявила президент Ассоциации инженеров-консультантов Украины, уполномоченный представитель FIDIC в Украине Яна Щигурова, пишут Факты, передает Цензор.НЕТ.

— На сегодняшний день эта документация наиболее соответствует международной практике. В разработке Методологии принимали участие специалисты, у которых есть опыт работы в дорожном строительстве по международным контрактам. Для украинских реалий такая документация может показаться жестковатой. Но с другой стороны, мы же хотим качественных дорог? Современный и высокотехнологичный объект мы сможем получить, если только работает серьезная техника, современные, высокой квалификации специалисты.

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На международных тендерах в тендерной документации очень жесткие правила отбора по качеству работ, по материально-технической базе, по финансовому обеспечению, по гарантии на работы — в разы жестче, чем в Украине, — отметила Яна Щигурова.

По ее словам, проект Укравтодора — это первый серьезный документ, который приводит украинскую систему квалификационного отбора на дорожных закупках к международным стандартам.

— Наши компании поэтапно шли к тому, чтобы побеждать на международных тендерах. Они уже ведут международные строительные контракты в Ираке, Грузии, Таджикистане, Молдове, и заказчики ими довольны. Обязательное условие — надо иметь положительную историю и быть в коротком списке банков, инвесторов и кредиторов. История подтверждается успешным выполнением контрактов. Чтобы первый раз участвовать в большом международном контракте, ты должен минимум три контракта отработать субподрядчиком или партнером в совместном предприятии. Только когда ты поработал с лидером в крупномасштабном контракте, считается, что у тебя есть определенный опыт и ты имеешь право самостоятельно участвовать в тендере. Все идет постепенно.

Но самое главное — это материально-техническая база и финансовое обеспечение. Поэтому мы и в Украине должны идти к международным практикам и стандартам, — считает президент Ассоциации инженеров-консультантов Украины.

По ее мнению, попытка отдельных представителей Минэкономики поставить некоторые положения методики под сомнение является необоснованной.

— Согласно законодательству, заказчик сам устанавливает критерии. В данном случае речь идет о государственной корпорации – Службе автомобильных дорог. Это и есть самый крупный заказчик. Он сам определяет требования, которые должны быть обязательными в данной типовой документации. В законе также прописано, что заказчик имеет право устанавливать дополнительные критерии. Поэтому непонятно, в чем предложенная методология Укравтодора не соответствует законодательству, — отметила Щигурова.

Она уточнила, что во всем мире строительные работы и услуги закупают на основе соотношения качество/цена, и только в Украине по одному критерию — по цене. Это приводит к тому, что за счет демпинга заказы получают недобросовестные подрядчики, работы выполняются некачественно, а бюджет несет огромные потери.

— В европейских странах даже отказались от соотношения качество/цена, закупают только по критерию качества. Это реалии: если мы хотим современный, высокотехнологичный объект, если мы хотим, чтобы наши деньги рачительно использовались в конкретные сроки, которые указаны в проекте и в контракте, мы должны пользоваться той документацией, которую используют в мире по уже отработанной практике. Поэтому методология, которую сейчас разработал Укравтодор — это первый шаг на пути к качеству. Видите, какой он сложный?

Сколько мы все говорим о качестве, о международных стандартах, практике, и как только появляются первые документы, которые совпадают с международными стандартами и с международной практикой, то сразу по ним идет такой негатив. Извините, какая тут дискриминация, если компании нужно доказать свою состоятельность выполнить ремонт, показав качество, объемы предыдущих работ, технику и квалификацию персонала. Речь идет о том, что компаниям надо постепенно повышать свою квалификацию и наращивать свой опыт, свои обороты — как технические, так и финансовые.

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Вообще, устойчивая деловая репутация — вот самый главный критерий, по которому идет оценка компании — победителя тендера. В Украине есть компании с очень хорошим парком техники. Такого не было раньше, буквально за последние три года появились те, у которых своя техника, серьезные трудовые ресурсы, в которые они вложились и вырастили, — резюмировала Яна Щигурова.

Напомним, Укравтодор разработал проект методических рекомендаций для областных служб автомобильных дорог по правилам закупок международных финансовых организаций. Документ позволяет защитить проведение тендерных процедур от блокирования недобросовестными подрядчиками.

Проект не нашел одобрения у Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое с 19 апреля 2020 года уполномочено утверждать методологии по проведению закупок для различных отраслей с целью стандартизировать подходы и приблизить их к международным стандартам. В Минэкономики готовят свой варианта проекта методологии, разработку которого проводит специально созданная рабочая группа.