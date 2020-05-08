Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:
- Как Зеленский никогда снова собрался мириться с Россией в Минске;
- Каминг-аут Саакашвили;
- Дешевый атом для Ахметова;
Почему МВФ не хочет постоянных отношений с Украиной;
- В каких секретных лабораториях делают Усика и Ломаченко;
20.00, ютюб-канал "Цензор"
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https://www.mirror.co.uk/news/world-news/kim-jong-uns-numerous-body-21990755
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