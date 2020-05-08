Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:

- Как Зеленский никогда снова собрался мириться с Россией в Минске;

- Каминг-аут Саакашвили;

- Дешевый атом для Ахметова;

Почему МВФ не хочет постоянных отношений с Украиной;

- В каких секретных лабораториях делают Усика и Ломаченко;

20.00, ютюб-канал "Цензор"