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Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:

- Как Зеленский никогда снова собрался мириться с Россией в Минске;

- Каминг-аут Саакашвили;

- Дешевый атом для Ахметова;

 Почему МВФ не хочет постоянных отношений с Украиной;

- В каких секретных лабораториях делают Усика и Ломаченко;

20.00, ютюб-канал "Цензор" 

Автор: 

Итоги недели (1) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (434)


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