ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ, - Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров помочь правительствам в продвижении карантинных мер, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для преодоления пандемии коронавируса.
По мнению Гутерриша, религиозные лидеры могут сыграть ключевую роль в поиске решений для борьбы с пандемией, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.
"Поскольку мы боремся с распространением дезинформации, я прошу религиозных лидеров использовать ваши коммуникационные возможности для поддержки правительств в продвижении рекомендуемых ВОЗ мер общественного здравоохранения - от физического дистанцирования до хорошей гигиены - и обеспечения того, чтобы во время религиозных собраний, в том числе поклонений, религиозных и похоронных церемоний, соблюдались эти меры", - заявил генсек ООН.
Он также призвал религиозных лидеров "активно оспаривать неточные и неверные данные" о вирусе.
Гутерриш также отметил необходимость пропаганды ненасилия и непринятия ксенофобии, расизма и всех форм нетерпимости, которые имеют место быть во время пандемии.
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"Братие и сестрие, коронавирус это дар Божий!
Сам переболел, лавра чуть не загнулась и вам того же желаю !"
Вы воюете против фашизма, который установлен на Московии.
"В России будет создан реестр граждан, переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет. Он может пригодиться на случай «второй волны» или ухудшения эпидемиологической ситуации: россияне с иммунными паспортами смогут продолжить работать, когда остальные отправятся на карантин. Наиболее полным реестром будет обладать Москва: по указу мэра работодатели с 12 мая обязаны регулярно проводить тестирование сотрудников на COVID и антитела к нему. Иммунный паспорт может также понадобиться для зарубежных поездок: их обладателям будет проще получить визу и забронировать номер в отеле."
В России, которая, как не раз отмечалось, тщательно мониторит опыт зарубежных стран, федеральный реестр заболевших новой инфекцией начали формировать уже в апреле. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, буквально за семь дней была создана специальная информационная система, аккумулирующая сведения обо всех пациентах и тех, кто с ними контактировал. Данные в нее поступают из всех медицинских учреждений, а также из ФМБА, Минкомсвязи и Минтранса. На федеральном уровне информация обезличена, однако в регионах видят состояние каждого пациента. Выздоровевших и выписанных из стационаров из системы не удаляют: они формируют реестр людей, которые в теории должны иметь иммунитет к коронавирусу. Правда, у специалистов пока нет единого мнения о его устойчивости. По некоторым данным, сильный и продолжительный иммунитет получают только тяжелые пациенты, а те, кто болел в слабой форме, через некоторое время рискуют заразиться вновь. Но все подобные исследования нуждаются в дополнительной верификации."
https://www.mk.ru/politics/2020/05/12/rossiya-gotovitsya-k-vvedeniyu-immunnykh-pasportov-sozdan-reestr.html
Если у кого-то ещё были сомнения: существует этот вирус, или является грандиозной спецоперацией по дезинформации населения планеты и для введения всемирного ультрафашистского режима - то сомнений больше нет.
Кстати: ваш новый "реформатор", которого ждёт грузинская тюрьма - такая же шестёрка всяких Ротшильдов. И будет делать у вас то же самое. Если вы его не вышвырнете.
Трамп, похоже, категорически против; у него задача - восстановить экономику, дать населению образование и работу.
https://censor.net/user/63125
Мы не можем быть одним и тем же человеком.
ветеринарныйимунный паспорт?
Если есть возможность, то получайте ветеринарный, ведь владельцу ветеринарного паспорта не требуется работать для выживания...
То есть труповозки с улиц трупаки подбирать были должны.
Что-то как то не реализовалось.
Может, Chief Medical Officer что-нибудь в софтвере, который для предсказаний используется, подправить?
К имамам иранским обратитесь.
Не перепутайте: обращаться нужно к муллам иранским, а не ливанским!
В Ливане ЧП на четыре дня, тотальный комендантский час.
Очень беспокоюсь о здоровье Хезболлы, не продуло бы их...
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное политикам в США и Евросоюза, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Гутерреш считает, что для преодоления кризиса нужно добиться международного сотрудничества. В частности, нужно сотрудничать с Россией. При этом он напомнил, что Москва оказала поддержку в вопросе глобального прекращения огня для содействия в борьбе с коронавирусом."
(https://www.mk.ru/politics/2020/05/13/gensek-oon-podderzhal-predlozhenie-sluckogo-otmenit-odnostoronnie-sankcii.html )
Они у всех деньги берут, не стесняются.
Вероятно, проблемы с обонянием.
А, может, кизды таки дать этой ООН?