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ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ, - Гутерриш

ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров помочь правительствам в продвижении карантинных мер, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для преодоления пандемии коронавируса.

По мнению Гутерриша, религиозные лидеры могут сыграть ключевую роль в поиске решений для борьбы с пандемией, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Поскольку мы боремся с распространением дезинформации, я прошу религиозных лидеров использовать ваши коммуникационные возможности для поддержки правительств в продвижении рекомендуемых ВОЗ мер общественного здравоохранения - от физического дистанцирования до хорошей гигиены - и обеспечения того, чтобы во время религиозных собраний, в том числе поклонений, религиозных и похоронных церемоний, соблюдались эти меры", - заявил генсек ООН.

Он также призвал религиозных лидеров "активно оспаривать неточные и неверные данные" о вирусе.

Гутерриш также отметил необходимость пропаганды ненасилия и непринятия ксенофобии, расизма и всех форм нетерпимости, которые имеют место быть во время пандемии.

Также читайте: Генсек ООН Гутерреш предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса

Автор: 

ВОЗ (777) ООН (4168) религия (899) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+5
Степанов и Ляшко - совершенно официально могут считаться подозреваемыми с совершении преступления по статье 111-й УК Украины: измена Родине, ввиду выполнения приказов иностранных диверсантов по установлению в Украине фашистского режима.
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13.05.2020 01:02
+4
Короче, на Московии совершенно официально создаётся реестр социальных изгоев, "врагов народа". Попробуй пёрдни что-нибудь против Царя и установленного им режима, и тебя просто "выключат" из общества, объявив тебя "больным коронавирусом". Точно такой же режим установлен в Китае, и сейчас совершается попытка установить его в США.

Если у кого-то ещё были сомнения: существует этот вирус, или является грандиозной спецоперацией по дезинформации населения планеты и для введения всемирного ультрафашистского режима - то сомнений больше нет.

Кстати: ваш новый "реформатор", которого ждёт грузинская тюрьма - такая же шестёрка всяких Ротшильдов. И будет делать у вас то же самое. Если вы его не вышвырнете.
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13.05.2020 00:54
+4
Уточнение: за установление такого же режима в США топят Гейтс и главврач Фаучи.
Трамп, похоже, категорически против; у него задача - восстановить экономику, дать населению образование и работу.
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13.05.2020 01:15
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нее... ну Гундяйские пускай причищаються полным ходом ... Усика к ним туда в трусиках....
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13.05.2020 00:25 Ответить
Онуфрий уже пишет проповедь:
"Братие и сестрие, коронавирус это дар Божий!

Сам переболел, лавра чуть не загнулась и вам того же желаю !"
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13.05.2020 00:35 Ответить
Пошёл ты на***, шестёрка вонючая. Бильдербергский клуб и Гейтса тебе в *опу.
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13.05.2020 00:46 Ответить
Всем кто "устал от войны", пояснение - против чего вы воюете.
Вы воюете против фашизма, который установлен на Московии.

"В России будет создан реестр граждан, переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет. Он может пригодиться на случай «второй волны» или ухудшения эпидемиологической ситуации: россияне с иммунными паспортами смогут продолжить работать, когда остальные отправятся на карантин. Наиболее полным реестром будет обладать Москва: по указу мэра работодатели с 12 мая обязаны регулярно проводить тестирование сотрудников на COVID и антитела к нему. Иммунный паспорт может также понадобиться для зарубежных поездок: их обладателям будет проще получить визу и забронировать номер в отеле."
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13.05.2020 00:47 Ответить
"Идея введения так называемых иммунных паспортов активно обсуждается на Западе. За нее ратуют Билл Гейтс, министры здравоохранения и туризма ряда стран, которые считают, что с их помощью удастся поскорее перезапустить наиболее пострадавшие отрасли экономики и не допустить их «заморозки» в дальнейшем. «Мы дадим вам паспорт, подтверждающий, что у вас есть антитела. Значит, вы можете идти на работу, вы защищены», - пояснял ведущий эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи.

В России, которая, как не раз отмечалось, тщательно мониторит опыт зарубежных стран, федеральный реестр заболевших новой инфекцией начали формировать уже в апреле. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, буквально за семь дней была создана специальная информационная система, аккумулирующая сведения обо всех пациентах и тех, кто с ними контактировал. Данные в нее поступают из всех медицинских учреждений, а также из ФМБА, Минкомсвязи и Минтранса. На федеральном уровне информация обезличена, однако в регионах видят состояние каждого пациента. Выздоровевших и выписанных из стационаров из системы не удаляют: они формируют реестр людей, которые в теории должны иметь иммунитет к коронавирусу. Правда, у специалистов пока нет единого мнения о его устойчивости. По некоторым данным, сильный и продолжительный иммунитет получают только тяжелые пациенты, а те, кто болел в слабой форме, через некоторое время рискуют заразиться вновь. Но все подобные исследования нуждаются в дополнительной верификации."
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13.05.2020 00:48 Ответить
"Самым полным реестром будет обладать Москва. Согласно указу мэра, с 12 мая все компании и предприятия, возобновившие или продолжающие работу, должны регулярно проводить выборочное тестирование сотрудников на наличие коронавируса (методом ПЦР) и иммунитета к болезни (методом ИФА). До 31 мая работодателям необходимо проверить не менее 10% своих работников, а с 1 июня каждые 15 дней тестировать еще по 10%. C учетом того, что сейчас на работу ходят порядка 4 млн москвичей, к концу месяца должно быть проведено 400 тыс. тестирований. Тем, кто не выполнит предписания, городские власти грозят взысканиями. Штрафы составят от 100 до 300 тыс. руб., за неоднократное неисполнение предприятие могут закрыть, отмечает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров."
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13.05.2020 00:48 Ответить
Дальше здесь:
https://www.mk.ru/politics/2020/05/12/rossiya-gotovitsya-k-vvedeniyu-immunnykh-pasportov-sozdan-reestr.html
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13.05.2020 00:49 Ответить
Короче, на Московии совершенно официально создаётся реестр социальных изгоев, "врагов народа". Попробуй пёрдни что-нибудь против Царя и установленного им режима, и тебя просто "выключат" из общества, объявив тебя "больным коронавирусом". Точно такой же режим установлен в Китае, и сейчас совершается попытка установить его в США.

Если у кого-то ещё были сомнения: существует этот вирус, или является грандиозной спецоперацией по дезинформации населения планеты и для введения всемирного ультрафашистского режима - то сомнений больше нет.

Кстати: ваш новый "реформатор", которого ждёт грузинская тюрьма - такая же шестёрка всяких Ротшильдов. И будет делать у вас то же самое. Если вы его не вышвырнете.
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13.05.2020 00:54 Ответить
Уточнение: за установление такого же режима в США топят Гейтс и главврач Фаучи.
Трамп, похоже, категорически против; у него задача - восстановить экономику, дать населению образование и работу.
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13.05.2020 01:15 Ответить
Государство устроило травлю церквям, подключив все свои подконтрольные СМИ. На Цензоре вой стоял, как стадо собак Баскервилей взбесилось. Ляшко , ты за короновирусную пропаганду бабло получаешь, ты короновирус и проповедуй. Это ваш бог, вы ему поклоняетесь и ему служите. А Церковь проповедует Христа Распятого, для Иудеев соблазн, для Эллинов - безумие.
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13.05.2020 00:59 Ответить
сатанист, иди нах.й
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13.05.2020 07:35 Ответить
Степанов и Ляшко - совершенно официально могут считаться подозреваемыми с совершении преступления по статье 111-й УК Украины: измена Родине, ввиду выполнения приказов иностранных диверсантов по установлению в Украине фашистского режима.
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13.05.2020 01:02 Ответить
Надо закусывать после каждой рюмки,а не только после каждой третьей
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13.05.2020 01:21 Ответить
Сынок, ты болен коронавирусом.
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13.05.2020 01:23 Ответить
альо, https://censor.net/user/63125
https://censor.net/user/63125
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13.05.2020 01:28 Ответить
Самтакой, похоже, православный христианин. А я - агностик.
Мы не можем быть одним и тем же человеком.
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13.05.2020 01:34 Ответить
Тебя ж не лайкаю. Лайкаю тех, с кем согласен.
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13.05.2020 01:35 Ответить
ах вон оно что, вы по очереди Кивой работаете !
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13.05.2020 01:49 Ответить
Я здесь отдыхаю. Просвещаю заблудшие души.
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13.05.2020 01:50 Ответить
Скажите, а Вы уже получили ветеринарный имунный паспорт?
Если есть возможность, то получайте ветеринарный, ведь владельцу ветеринарного паспорта не требуется работать для выживания...
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13.05.2020 04:40 Ответить
да. так и не увидели вспышек после пасхи. а как здесь кричали коронапсихозные) все помнят
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13.05.2020 02:15 Ответить
У нас в Австралии Chief Medical Officer обещал 150 тысяч трупов.
То есть труповозки с улиц трупаки подбирать были должны.
Что-то как то не реализовалось.
Может, Chief Medical Officer что-нибудь в софтвере, который для предсказаний используется, подправить?
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13.05.2020 04:41 Ответить
мат. моделирование (я им занимался) - весьма тонкая штука: недобросовестный человек может выдать на гора любой результат и доказать недобросовестность практически невозможно - судьи впадают в ступор, когда им пытаешься объяснить тонкости, а тонкости в этом деле (в мат. моделировании) - это всё.
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13.05.2020 06:41 Ответить
"ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ, - Гутерреш"

К имамам иранским обратитесь.
Не перепутайте: обращаться нужно к муллам иранским, а не ливанским!

В Ливане ЧП на четыре дня, тотальный комендантский час.
Очень беспокоюсь о здоровье Хезболлы, не продуло бы их...
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13.05.2020 04:44 Ответить
'Генсек ООН поддержал предложение Слуцкого отменить односторонние санкциисегодня в

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное политикам в США и Евросоюза, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Гутерреш считает, что для преодоления кризиса нужно добиться международного сотрудничества. В частности, нужно сотрудничать с Россией. При этом он напомнил, что Москва оказала поддержку в вопросе глобального прекращения огня для содействия в борьбе с коронавирусом."
(https://www.mk.ru/politics/2020/05/13/gensek-oon-podderzhal-predlozhenie-sluckogo-otmenit-odnostoronnie-sankcii.html )

Они у всех деньги берут, не стесняются.
Вероятно, проблемы с обонянием.
А, может, кизды таки дать этой ООН?
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13.05.2020 08:41 Ответить
 
 