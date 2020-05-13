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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция Черногории задержала 9 священников за службу в условиях пандемии

Полиция Черногории задержала 9 священников за службу в условиях пандемии

В городе Никшич в Черногории полиция на 72 часа задержала владыку Сербской православной церкви Иоаникия и восемь священников, которые отправляли богослужение с участием нескольких верующих.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

В официальном сообщении полиции указано, что владыка и священники "грубо нарушили закон" и не соблюдали договоренности с государственными институтами относительно действий церковных структур в условиях пандемии коронавируса.

Национальный координационный комитет по инфекционным болезням заявил, что "организаторы противоправного общественного собрания в Никшиче ставят под самую непосредственную угрозу то, что должно быть святым для всех - здоровье и жизнь всех граждан и восстановление экономики Черногории".

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По состоянию на 12 мая в Черногории зафиксировали 324 больных COVID-19, умерли 9 человек. С начала мая новых случаев заболевания не было.

карантин (16729) церковь (1325) Черногория (201) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Монтенегро... Прекрасная страна. Одно плохо: куда не плюнь - попадёшь в кацапа
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13.05.2020 12:24 Ответить
+4
Так , автокефальна як і полська православна але з Гундяем в засос
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13.05.2020 12:42 Ответить
+4
1. Хто такі прислужики Сороса?
2. Чому попи подаються як якась привілейована каста у порівнянні наприклад з кінопрокатниками, працівниками театрів або ТРЦ? Карантин один для всіх. Шкода що тутешніх попів мп не пакували в КПЗ.
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13.05.2020 13:17 Ответить
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Всё ясно - Сербская православная церковь московского падлоархата
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13.05.2020 12:20 Ответить
Се́рбская правосла́вная це́рковь (серб. Српска православна црква) - автокефальная поместная православная Церковь, имеющая 6-е место в диптихе автокефальных поместных церквей.
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13.05.2020 12:37 Ответить
Так , автокефальна як і полська православна але з Гундяем в засос
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13.05.2020 12:42 Ответить
ты ничего не путаешь? вот это сербский патриарх Павел:
Полиция Черногории задержала 9 священников за службу в условиях пандемии - Цензор.НЕТ 5803

а вот это пашка мерседес из УПЦ МП
Полиция Черногории задержала 9 священников за службу в условиях пандемии - Цензор.НЕТ 2883
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13.05.2020 13:08 Ответить
Какого года первая фотка?
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13.05.2020 17:11 Ответить
РПЦ??😁😁😁 Исконно скрепная лавочка
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13.05.2020 12:20 Ответить
А у нас им хоть бы хны...
У них надежная зеленая крыша.
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13.05.2020 12:21 Ответить
Монтенегро... Прекрасная страна. Одно плохо: куда не плюнь - попадёшь в кацапа
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13.05.2020 12:24 Ответить
у вас устаревшие данные, украинцев здесь уже много больше живет чем кацапов
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13.05.2020 13:10 Ответить
Прислужники Сороса хотят закрыть храмы. Хуже комуняк.
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13.05.2020 12:42 Ответить
Переходь вже до ПЦУ, вона хоч офіційна.
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13.05.2020 13:15 Ответить
После закрытых в угоду нехристианским властям храмов - ни за что. Пусть туда неадекваты зеленые ходят. Хоть все 73 %.
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13.05.2020 15:24 Ответить
Почитай про этот рицин, который чехи у кацапов попалили. ХЗ, от чего попы позаболели, его ч-з сутки в организме практически нет. Так шо - тут такое - непонятно.
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13.05.2020 15:30 Ответить
Навіщо тобі храм? Попрацюй протягом одного дня в інфекційному відділенні - ефект буде той самий.
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13.05.2020 15:41 Ответить
Он не медик, его туда не пустят.
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13.05.2020 16:33 Ответить
Мити підлогу та виносити горщики пустять.
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13.05.2020 16:47 Ответить
А почему не нанять санитарку и не платить ей зарплату ? Вера платить зарплату не позволяет ?
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13.05.2020 19:48 Ответить
Хто така Вера? Старша сестра чи бухгалтер?
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13.05.2020 20:00 Ответить
1. Хто такі прислужики Сороса?
2. Чому попи подаються як якась привілейована каста у порівнянні наприклад з кінопрокатниками, працівниками театрів або ТРЦ? Карантин один для всіх. Шкода що тутешніх попів мп не пакували в КПЗ.
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13.05.2020 13:17 Ответить
Портнов головного мозга. ))
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13.05.2020 17:13 Ответить
 
 