Грузоотправители призвали правительство запретить введение в действие нового Договора "Укрзализныци" о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом до его согласования с отраслевыми и бизнес-ассоциациями.

Об этом говорится в обращении президента АП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова к премьер-министру Дениса Шмыгалю, пишет Politeka.

В обращении отмечается, что АО "Укрзализныця" ввела запрет на планирование и перевозки грузов по железной дороге с 01.06.2020 из-за отказа грузоотправителей подписать новый Договор с УЗ, в котором предусмотрено существенное увеличение стоимости грузоперевозок.

"Подписание такого договора УЗ требует в одностороннем порядке, хотя большинство грузоотправителей не согласны с предложенным условиям и выступают категорически против значительного роста стоимости железнодорожных перевозок, обусловленного настоящим Договором", - отмечается в обращении.

Президент "Укрметаллургпрома" также напомнил, что Антимонопольный комитет рекомендовал УЗ воздержаться от внедрения нового Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом и продлить срок действия действующего до завершения доработки его новой редакции, с учетом замечаний и предложений от операторов рынка грузовых перевозок. Однако сейчас никаких дискуссий по этому поводу с УЗ не происходит.

"Дискриминационная и деструктивная позиция УЗ направлена ​​на искусственное ограничение экспорта, где доля ГМК и продукции аграриев составляет более 50,0%, приведет к уменьшению валютных поступлений в страну. Невозможность для клиентов, до сих пор не подписавших Договор из-за несогласия с его условиями осуществлять перевозки может иметь катастрофические последствия для экономики и приведет к значительному уменьшению объема валютных поступлений", - подчеркнул Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" призвал правительство запретить введение в действие нового Договора с 01.06.2020 и запретить УЗ устанавливать какие-либо ограничения на планирование железнодорожных перевозок из-за отсутствия подписанного договора в новой редакции до окончательного его согласования с отраслевыми и бизнес-ассоциациями.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал АО "Укрзализныця" доработать новый Договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом. Проанализировав проект договора, комитет выяснил, что отдельные его условия могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг. Также АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" продлить срок действия действующего договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов до момента завершения доработки новой редакции договора с учетом замечаний и предложений, предоставленных операторами рынка грузовых перевозок.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала "Укрзализныцю" отсрочить введение в действие нового договора о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, который должен быть введен с 1 апреля, поскольку многие его положения нуждаются в пересмотре или более детальной проработке, а это невозможно сделать в срок, оставшийося до момента введения договора в действие.

Этого же мнения придерживается и Американская торговая палата в Украине (American Chamber of Commerce, AmCham, ACC). Она считает, что введение нового договора грузоперевозки негативно повлияет на рынок грузоотправителей и операционные показатели "Укрзализныци" и призывает отложить его введение до урегулирования спорных моментов.