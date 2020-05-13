Киевские патрульные спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой в квартире, - МВД

Патрульные выбили дверь в квартиру и обнаружили мужчину, который поместил в ванную электроприборы и пытался таким образом покончить с собой.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера ночью на службу 102 позвонил житель одного из домов в Соломенском районе столицы и сообщил, что из соседней квартиры длительное время раздаются крики о помощи. Полицейским, которые прибыли по указанному адресу, заявитель рассказал, что в квартире живет пожилая женщина с сыном, который имеет проблемы со здоровьем.

Полицейские пытались достучаться до жителей, но все попытки были тщетными. Через некоторое время инспекторы услышали голос женщины, которая неистово просила о помощи.

Патрульные Вадим Мамчур и Вадим Басенко, действовали быстро и решительно. Инспекторы выбили замок и проникли в квартиру. В помещении полицейские обнаружили женщину со следами телесных повреждений, которая рассказала полицейским, что в ванной комнате ее сын, который пытается совершить самоубийство.

Патрульные обнаружили мужчину с петлей на шее, который набрал полную ванну воды и опустил туда электроприборы. За считанные мгновения патрульные обесточили квартиру, не дав возможности ему завершить свое намерение. Полицейские успокоили мужчину и передали врачам. Впоследствии медики госпитализировали гражданина в больницу.

Отмечается, что это не первый раз, когда эти инспекторы спасают жизни.

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