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Киевские патрульные спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой в квартире, - МВД

Киевские патрульные спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой в квартире, - МВД

Патрульные выбили дверь в квартиру и обнаружили мужчину, который поместил в ванную электроприборы и пытался таким образом покончить с собой.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера ночью на службу 102 позвонил житель одного из домов в Соломенском районе столицы и сообщил, что из соседней квартиры длительное время раздаются крики о помощи. Полицейским, которые прибыли по указанному адресу, заявитель рассказал, что в квартире живет пожилая женщина с сыном, который имеет проблемы со здоровьем.

Полицейские пытались достучаться до жителей, но все попытки были тщетными. Через некоторое время инспекторы услышали голос женщины, которая неистово просила о помощи.

Патрульные Вадим Мамчур и Вадим Басенко, действовали быстро и решительно. Инспекторы выбили замок и проникли в квартиру. В помещении полицейские обнаружили женщину со следами телесных повреждений, которая рассказала полицейским, что в ванной комнате ее сын, который пытается совершить самоубийство.

Патрульные обнаружили мужчину с петлей на шее, который набрал полную ванну воды и опустил туда электроприборы. За считанные мгновения патрульные обесточили квартиру, не дав возможности ему завершить свое намерение. Полицейские успокоили мужчину и передали врачам. Впоследствии медики госпитализировали гражданина в больницу.

Отмечается, что это не первый раз, когда эти инспекторы спасают жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире. ФОТО

Автор: 

МВД (9333) самоубийство (1015) спасение (170) патрульная полиция (1815)


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Патрульные обнаружили мужчину с петлей на шее, который набрал полную ванну воды и опустил туда электроприборы.

Вот это продуманый чувак. Хотел убить себя током, а потом ещё и повеситься.
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13.05.2020 14:30 Ответить
и это ещё ты не учёл, что ванна была наполнена серной кислотой.

но !!!

это не первый раз, когда эти инспекторы спасают жизни

Цинично, конечно, но как-то на "Люди в чёрном" смахивает или на "Дневной дозор"
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13.05.2020 14:39 Ответить
ну, а зачем?
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13.05.2020 14:37 Ответить
от безисходности ...

глянул чувак в будущее и увидел, что в лучшем случае он всем обуза
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13.05.2020 14:40 Ответить
если он действительно хотел покончить собой, то у него должно быть на это право, а если устроил спектакль (чтоб его жалели или вымогая для себя что-либо путем шантажа), то зачем участвовать в этом дешевом фарсе, потакая истерику, шантажисту и вымогателю!?
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13.05.2020 14:41 Ответить
за 12 к зп я бы на амбразуру--не я с плащем летал бы по крышам спасал человечество от вурдалаков и карлсонов...
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13.05.2020 15:36 Ответить
Полицейские молодцы. А Ляшко, который для собственного развлечения вызывал у населения совершенно ненужное для профилактики Ковида почуття тривоги -- это скотина последняя. Один, чтобы избавиться от фонового чувства тревоги , будет пытаться совершить суицид, другие, кто поумнее, когда- нибудь изловят Ляшка и повесят на осине. И будут правы.
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13.05.2020 16:17 Ответить
Кто ж так совершает сомоубийство, особенно когда тебе двери выбивают. Муть какая то.
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13.05.2020 16:46 Ответить
 
 