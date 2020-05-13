Заместителем главы НАПК стал Стародубцев
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков назначил на должность своего заместителя Александра Стародубцева - одного из инициаторов реформы государственных закупок Prozorro.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК в своем телеграме.
В ведомстве Стародубцев будет отвечать за управление и развитие персонала, предотвращения и выявления коррупции и цифровую трансформацию.
Стародубцев был одним из инициаторов реформы государственных закупок Prozorro, соучредителем гражданской платформы "Новая страна" и образовательной инициативы "Открытый университет Майдана".
Также Стародубцев возглавлял Национальное агентство по вопросам государственной службы и департамент регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли.
Сейчас НАПК возглавляет Александр Новиков, которого Кабмин назначил 15 января после победы в конкурсе на эту должность. У него сегодня два заместителя: Роман Сухоставец и Иван Пресняков.
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