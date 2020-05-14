Повышение железнодорожных тарифов усугубит кризис на энергорынке, – Донбассэнерго

Транспортировка угля украинскими железными дорогами заложена в тариф электроэнергии и составляет до 5% от всех затрат тепловой генерации.

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки усугубит кризис на энергорынке и приведет к повышению финансовой нагрузки на электростанции, работающие на угле. Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов в комментарии интернет-изданию ICC Ukraine, передает Главком.



"С точки зрения тепловой генерации любое повышение тарифов в смежных с электрогенерацией отраслях промышленности, как правило, влечет за собой повышение себестоимости конечной продукции. Транспортировка угля украинскими железными дорогами заложена в тариф электроэнергии и составляет до 5% от всех затрат тепловой генерации", - объяснил Ларионов.



Он подчеркнул, повышение тарифов на грузоперевозки железной дорогой увеличит финансовую нагрузку для работающие на угле электростанции, которые и без того несут убытки, а также усугубит кризис на энергорынке.



"Компания "Донбассэнерго" неоднократно заявляла, что в настоящее время отечественные теплоэлектростанции работают с колоссальным убытком. Повышение тарифов на железнодорожные перевозки еще более усугубит ситуацию на рынке электроэнергии, переживающем сегодня самый масштабный кризис со времен независимости Украины, и станет дополнительной финансовой нагрузкой для электростанций, работающих на угле", - сказал Ларионов.



Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.



В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические расходы угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год, что негативно повлияет на работу энергетической системы страны.