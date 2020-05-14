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Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ

Схемы Коломойского довели государственный

Из-за коррупционных схем бизнесмена Коломойского в госкомпании "Центрэнерго" предприятие имеет многомиллиардные долги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Прямого канала.

По информации телеканала, госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно до середины прошлого года. И с сентября 2019 года в госкомпании начали формироваться огромные долги, которые сейчас достигают 3-х миллиардов гривен. После смены руководства летом прошлого года изменилась и политика компании. Туда на руководящие должности зашли люди, пролоббированные олигархом Игорем Коломойским.

Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости. Таким образом, государству наносили ущерб с двух сторон. По словам народного депутата Михаила Волынца, российский уголь, в том числе и с оккупированных территорий Украины, поставлялсяь "Центрэнерго" компанией "Нафта Форс" по цене 2500 ₴ за тонну.

Кроме того, телеканал сообщил, что недавно "Центрэнерго" включило в работу газо-мазутные блоки, вместо того чтобы брать уголь из государственных украинских шахт. Газ покупают, опять, у предприятия Коломойского - компании "Юнайтед Энерджи". Той самой, через которую шла львиная доля импорта тока из России. Хотя государство потратило миллиарды гривен, чтобы переоборудовать блоки "Центрэнерго" из антрацита, который остался на оккупированной территории, на газовый уголь, которого у нас достаточно на государственных шахтах. Украинский уголь лежит на складах шахт, 95% шахт стоят.

По мнению депутата Михаила Бондаря, такие действия, наносящие вред государству, нельзя назвать иначе как преступной схемой.

"Это фактически самый последний вариант, который можно было сделать, они имея возможность сжигать уголь, запускают газоблоки и покупают газ фирмы Коломойского Государство будет платить дважды - потому что наша продукция лежит на складах и не реализуется. Она, во-первых, теряет свое качество. Но государство будет равно обязано выплачивать заработную плату шахтерам внося изменения в государственный бюджет, в этот бюджет. То есть недостачу покрытия задолженности перед шахтерами ", - пояснил Бондарь.

Напомним, 12 мая во время заседания комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг депутаты Михаил Бондарь и Михаил Волынец призвали премьера и руководителя Минэкоэнерго приостановить действие коррупционных схем Коломойского на госпредприятии "Центрэнерго".

Автор: 

Коломойский Игорь (1793) Кучеренко (113) Центрэнерго (116)


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Топ комментарии
+39
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 7238
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14.05.2020 18:09 Ответить
+36
А как кукла может запрещать хозяину?
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14.05.2020 18:10 Ответить
+34
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 3034
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14.05.2020 18:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
бене можно все...зеля разрешает
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14.05.2020 18:07 Ответить
А как кукла может запрещать хозяину?
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14.05.2020 18:10 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4773
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14.05.2020 18:12 Ответить
Коломойский - царь Мидас наших дней - все, к чему не прикоснется, превращается в золото.... в кармане Бени
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14.05.2020 18:34 Ответить
И в тлен для народа. Хоть Ярош и явно не мой кумир, но тут я с ним согласен на все 1000%

Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4479
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14.05.2020 18:43 Ответить
Как то странно Месяц назад читал про долги Ахметова за газ ,за транспортировку,про игрищи в Закарпатье,Тоже миллиарды.И миллиардные дивиденды.И он молодец в отличие от Коломойского. И АЭС снижают мощность для ???кого?
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14.05.2020 21:01 Ответить
беня пока не уничтожит страну не успокоится а зе ему помогает
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14.05.2020 18:09 Ответить
Зе не потакает, он тупо исполняет волю "папы" под постоянное шоу для лохов.
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14.05.2020 18:11 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 7238
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14.05.2020 18:09 Ответить
Коли ми сміялись з анекдотів про Вовочку, хіба ж ми думали, що той поц виросте і стане президентом...
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14.05.2020 18:09 Ответить
😄😄😄
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14.05.2020 18:22 Ответить
Туда на руководящие должности зашли люди, пролоббированные олигархом Игорем Коломойским.

============================
як це зашлі? По дорозі? Хтось їх туди призначив. Важко знайти-хто?
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14.05.2020 18:40 Ответить
хорошая еврейская инвестиция: тратишь деньги на телесериал, а потом зрители сериала избирают главного героя президентом. ну а актер, и дальше исполняет свою роль, пока беня тырит у зрителей сотни миллиардов.
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14.05.2020 18:12 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 3034
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14.05.2020 18:17 Ответить
Коломойский опять виноват, не даёт охметову с зеденским
лохам светлое будущее обещать
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14.05.2020 18:13 Ответить
Эх **** гнать этого надо...
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14.05.2020 18:13 Ответить
Гнали его 5 лет назад. Не помогло.

Теперь его убивать надо.
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14.05.2020 18:16 Ответить
ЗЕ - не наркоман.
ЗЕ - не клоун-членограй.
ЗЕ - не марионетка Коломойского.

Есть еще те, кто с этим согласен?
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14.05.2020 18:13 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4621
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14.05.2020 18:14 Ответить
і що, дружбан Зеленського вже у в'язниці?
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14.05.2020 18:15 Ответить
Отдайте уже этого пингвина бабу КАЛа в США , пусть посидит пузан , жизнь переосмыслит .
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14.05.2020 18:15 Ответить
>госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно до середины прошлого года. И с сентября 2019 года в госкомпании начали формироваться огромные долги

Эй, зелебобики, а что же поменялось с середины 2019-го?
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14.05.2020 18:16 Ответить
Герус поборол Роттердам+...
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14.05.2020 18:33 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 5005
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14.05.2020 18:17 Ответить
Ты, главное, ему сардельку поудобнее положи. Ты же его куклу выбирал. Чего теперь ерепенишься?
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14.05.2020 18:19 Ответить
Против барина прёшь, зелебобик?
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14.05.2020 18:19 Ответить
Ой *будкопеси * знову зі своєю *мантрою *
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14.05.2020 18:24 Ответить
Дмитрій, у вас як завжди, всі погані, а ви білий рояль в кущах?
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14.05.2020 18:37 Ответить
До этого галицкого дурачка Дмитро (англ.буквами https://censor.net/user/34570) никак не доходит, что интернет и форумчане все хорошо помнят.
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 6007

https://censor.net/comments/locate/3195053/019214f2-5d81-72e9-8bb2-74aaf5e0f746
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14.05.2020 18:52 Ответить
Бацьку свого в ду...зацілуй ..*зальотний вчитель * .
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14.05.2020 18:54 Ответить
Дима, а ты теперь кого считаешь новый спасителем Украины? Запости картинку.
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14.05.2020 18:47 Ответить
..https://www.youtube.com/watch?v=XA8Pu3x4vV0 Я з москалями не розмовляю! ...
.
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14.05.2020 18:52 Ответить
Стыдитесь того, что за зелю голосовали? Или царь хороший, то бояре плохие?
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14.05.2020 19:16 Ответить
Зебилы небось радуются, опять "сделали их вместе"... правда, гешефт весь не им а Бене идет, но то детали, смываемые зеленой ссаниной в глаза
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14.05.2020 18:17 Ответить
На прямому і п"ятому топлять за *******; на 112, ньюзван, зік за кума *****; на ІСТВ, СТБ за зятя кучми; плюси бені. У нас є незалежні журналісти і національний телеканал?
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14.05.2020 18:20 Ответить
А, ще руда гнида з своїми "українами" (тут навмисно з маленької).
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14.05.2020 18:23 Ответить
У нас є 73% інфантилів,і це головне.
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14.05.2020 18:27 Ответить
Неправда. Було 8 %, яких все влаштовувало і 92% , які були проти такого розвитку країни.
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14.05.2020 18:32 Ответить
92% были за то, чтобы Беня стал богаче!?
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14.05.2020 18:36 Ответить
каналов нет. а журналистов -блогеров наверное не больше 20 % .Муждабаев . Скрыпин .Яневский . Дроздов .Михальчишин . Стерненко . Иванов .Шапошников . Остальные лижут .
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14.05.2020 18:34 Ответить
А винен хто? Порошенко, і до гадалки не ходи. А Бубочка - хароший.
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14.05.2020 18:22 Ответить
обоє рябоє
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14.05.2020 18:36 Ответить
МАУ також має борги.
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14.05.2020 18:23 Ответить
Коломойский и Ахметов могли разбогатеть только за счёт банкротства государства. Пака этих двух типов в тюрьму с конфискацией не посадят, стране удачи не видать.
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14.05.2020 18:24 Ответить
организованную преступность нужно отстреливать!
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14.05.2020 18:25 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 2941
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14.05.2020 18:26 Ответить
А где тётка с косой, ой она имидж сменила, - недавно тоже кто то ей бабла с америки кинул - инкогнито.
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14.05.2020 18:30 Ответить
Бєнядам плюс?
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14.05.2020 18:28 Ответить
Отсутствие мозгов у 73 % прастого нариду привели к полной жопе,ой звиняйте - к Портнову,и чё?
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14.05.2020 18:28 Ответить
То есть надо было за барыгу голосовать? Белый свет сошёлся на нём. Он наше всё.
Нагнали Януковича, нагнали барыгу, нагоним и шмарклю. Задачи перед народом стоят всё мельче и мельче.
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14.05.2020 18:33 Ответить
пральна!!!Портнов!Портнов!Портнов!
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14.05.2020 18:37 Ответить
Ідіоте, в бюлетні було 39 (прописом - ТРИДЦЯТЬ ДЕВ`ЯТЬ!) кандидатів. І ти з 39 вибрало шмарклю, а тепер кажеш, не проблема? А ти впевнений, що вони будуть ті наступні вибори? І держава буде, і тобі дадуть право вибирати? Не хотів Порошенка - твоє право, але ж, ****, мозги твої де були?! Чи нема їх просто, в тому й причина?
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14.05.2020 18:43 Ответить
Сидит Петруха у разбитого корыта и говорит: Товарищ Сухов, а помните, когда меняли последнего президента, у меня ещё были целые сапоги...
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14.05.2020 18:46 Ответить
Вы уже так заколебали с вашей старой портянкой! Да ещё вонючей! О которой никто не желает слышать!
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14.05.2020 19:19 Ответить
Зря ты так про Портнова. Его зеленая слизь очень любит.
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14.05.2020 19:55 Ответить
Вязкость мышления - психиатрический симптом.
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15.05.2020 09:45 Ответить
А при чём здесь портянка, если речь идёт о великих делах - Смена президента!!!!
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14.05.2020 20:03 Ответить
Вот у кого то и закончилась эпоха бедности - если у кого то, что то упало, то кто то это подымет. Кто то поднялся. И зеленский абсолютно ни причём - он не терял - потеряло государство, а он ему ничего не обещал. Поц.
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14.05.2020 18:28 Ответить
А де ж раніше такий галасливий бігус та інші ''антикорупціонери''? Мовчать, бо свого домоглись - Україну нищать.
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14.05.2020 18:34 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ По особому пути ведет машинист локомотива Украину в ЕС.- Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10
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14.05.2020 18:44 Ответить
Трохи не в тему, але
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4603
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14.05.2020 18:45 Ответить
Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4426
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14.05.2020 18:49 Ответить
а нє гаваріл би он па русскі...
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14.05.2020 18:56 Ответить
Украина сама с беней не справится, все продаются, и сбу схвачено беней, надо просить штаты, чтобы они форсировали суд над этим корешем паяца и государственным преступником, либо мы все должны скинуться, взять киллера, и закрыть вопрос с беней.
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14.05.2020 18:57 Ответить
Когда Зедебил даст бене повестку из США?
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14.05.2020 18:58 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/14/7251588/ Гладковському оновили підозру: сума завданих збитків зросла на 7 млн | Українська правда
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14.05.2020 19:03 Ответить
У вас под носом только за неполный год экономику обули на миллиарды (с чем спорить не можете ибо тогда прийдется признать, что являетесь соучастником, т.к. привели к власти эту марионетку), а вы всё ищете вчерашний день у Гладковского
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14.05.2020 19:21 Ответить
Этот жидяра открыто грабит страну, а другой, тот что не лох, делает вид что ничего не видит.
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14.05.2020 19:13 Ответить
Мудрий нарід, під впливом говноканалів кукловода, вибрав паяца. Тепер їхній час. Час обідрати країну. Поки нарід знов не пройде через голодні часи не порозумнішає.
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14.05.2020 19:38 Ответить
Після підвищення тарифів зебіли не зможуть користуватися ані телевізором, ані холодильником. Ось тоді виникнуть у тваринок правильні шлункові рефлекси і ті, хто не помре з голодухи, проголосують правильно.
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14.05.2020 19:41 Ответить
он ДРУГ, а ВЫ аферисты. усьо.......... Дайте мне 1 % акций гос компании и я буду ее контролировать. слова бени. все топливные гос компании УКРНАФТА АВИС и тд. работали в убыток но беня получал огромную прибиль. и все нормалек.....
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14.05.2020 19:49 Ответить
Зе-наш Президент!!! Где Шабунин,где Нацжоны с Билецким,где Бэтмэн Соболев и дегенерат Поросюк? Наконец,где "знойныйгрузинский революционер" Миша,грозившийся в 2015,отправить Беню по известному адресу?
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14.05.2020 20:03 Ответить
Нашелся бы смельчак да собрал материалы о разворовывании гос. предприятия и доведении его до банкротства да передал их в США для приобщения к существующим делам по кОЛОМОЙСКОМУ! Там бы дело получило развитие и ЗЛО было бы наказано. А наши нынешние суды могут бЕНЮ только отбелить и облизать...
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14.05.2020 22:24 Ответить
заметьте, Порошенко и Зеленский голосуют в интересах Охметова,
а виноват Коломойский
чудно
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14.05.2020 22:43 Ответить
Коломойский - Герой Украины
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14.05.2020 22:40 Ответить
_Именно олигархи заинтересованы в сохранении Украины отсталой, но зато под своим контролем. Без устранения олигархов будущего у Украины нет.
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15.05.2020 00:12 Ответить
 
 