Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов, - СМИ

Из-за коррупционных схем бизнесмена Коломойского в госкомпании "Центрэнерго" предприятие имеет многомиллиардные долги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Прямого канала.



По информации телеканала, госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно до середины прошлого года. И с сентября 2019 года в госкомпании начали формироваться огромные долги, которые сейчас достигают 3-х миллиардов гривен. После смены руководства летом прошлого года изменилась и политика компании. Туда на руководящие должности зашли люди, пролоббированные олигархом Игорем Коломойским.



Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости. Таким образом, государству наносили ущерб с двух сторон. По словам народного депутата Михаила Волынца, российский уголь, в том числе и с оккупированных территорий Украины, поставлялсяь "Центрэнерго" компанией "Нафта Форс" по цене 2500 ₴ за тонну.



Кроме того, телеканал сообщил, что недавно "Центрэнерго" включило в работу газо-мазутные блоки, вместо того чтобы брать уголь из государственных украинских шахт. Газ покупают, опять, у предприятия Коломойского - компании "Юнайтед Энерджи". Той самой, через которую шла львиная доля импорта тока из России. Хотя государство потратило миллиарды гривен, чтобы переоборудовать блоки "Центрэнерго" из антрацита, который остался на оккупированной территории, на газовый уголь, которого у нас достаточно на государственных шахтах. Украинский уголь лежит на складах шахт, 95% шахт стоят.



По мнению депутата Михаила Бондаря, такие действия, наносящие вред государству, нельзя назвать иначе как преступной схемой.



"Это фактически самый последний вариант, который можно было сделать, они имея возможность сжигать уголь, запускают газоблоки и покупают газ фирмы Коломойского Государство будет платить дважды - потому что наша продукция лежит на складах и не реализуется. Она, во-первых, теряет свое качество. Но государство будет равно обязано выплачивать заработную плату шахтерам внося изменения в государственный бюджет, в этот бюджет. То есть недостачу покрытия задолженности перед шахтерами ", - пояснил Бондарь.



Напомним, 12 мая во время заседания комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг депутаты Михаил Бондарь и Михаил Волынец призвали премьера и руководителя Минэкоэнерго приостановить действие коррупционных схем Коломойского на госпредприятии "Центрэнерго".