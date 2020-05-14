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Новости Коронавирус и карантин
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С 15 мая в столице будут работать более 30 рынков, - КГГА

С 15 мая в столице будут работать более 30 рынков, - КГГА

В Киеве завтра будут работать 33 агропродовольственных рынка, при условии обеспечения средств безопасности и дистанции между торговыми местами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с завтрашнего дня 33 агропродовольственные рынки.

Так, могут работать следующие рынки:

  • Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.
  • ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
  • КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
  • ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
  • Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
  • Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
  • Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
  • Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.
  • ЧАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.
  • МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.
  • ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
  • Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.
  • ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
  • ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
  • Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.
  • Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.
  • ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.
  • Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.
  • ЧАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
  • ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15.
  • Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.
  • КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
  • ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
  • Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.
  • ЧАО "Рынок" Оболонь ", ул. Героев Днепра, 41.
  • ООО "Торговый комплекс" Борщаговский ", ул. Зодчих, 58-А.
  • Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А.

"На рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа", - сообщают в КГГА.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2991) Киев (25800) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Виталька..... а как же больше тысячи больных на корону ? И отсутствие транспорта ?! Сдается мне этот коровавирус прям как события у к@ц@пов с середины августа 1999 года.наверное и у нас скоро будут досрочные выборы но перед этим появится супермен с вакциной
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14.05.2020 22:41 Ответить
У нас в Харькове Барабашово заработало во всю... Зато метро ни-ни, ни в коем случае...
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14.05.2020 23:05 Ответить
пипец - цензура зашкаливает на сайте...
написал пост что отцы родные заботятся о людЯх не покладая рук - и рынки открывают, и транспорт запускают и даже о метро поговаривают... ...

удалили... это просто пипец...
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14.05.2020 23:12 Ответить
виталя, а откуда у нас стока?? то у тебя работы еще на два срока
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14.05.2020 23:17 Ответить
вмикаєм субтитри і слухаємо, як італійський депутат опускає вашого "спасителя мира" Білла Дебілла(Гейтса) https://youtu.be/mX51utvnj9E Deep State, Bill Gates, Agenda21 alla Camera dei Deputati 14 maggio 2020
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15.05.2020 01:07 Ответить
 
 