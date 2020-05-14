С 15 мая в столице будут работать более 30 рынков, - КГГА

В Киеве завтра будут работать 33 агропродовольственных рынка, при условии обеспечения средств безопасности и дистанции между торговыми местами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с завтрашнего дня 33 агропродовольственные рынки.

Так, могут работать следующие рынки:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А.

Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.

ЧАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.

МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.

ЧАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15.

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.

ЧАО "Рынок" Оболонь ", ул. Героев Днепра, 41.

ООО "Торговый комплекс" Борщаговский ", ул. Зодчих, 58-А.

Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А.

"На рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа", - сообщают в КГГА.