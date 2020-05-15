Правоохранители задержали в центре Львова пьяного бездомного с винтовкой. ФОТО

Патруль "Муниципальной охраны" задержал на ул. Сербской в ​​центре Львова мужчину с ружьем с прицелом. Судя по опубликованным фото, речь идет о довольно дорогой пневматической винтовке. По предварительным данным, задержанный является бездомным, который где-то взял эту винтовку.

"Патруль муниципальной стражи заметил подозрительного мужчину, который неадекватно вел себя. Проведя поверхностный осмотр патрульные обнаружили оружие - ружье с прицелом ", - сообщил администратор "Горячей линии города Львова" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал ZAXID.NET начальник управления безопасности города Юрий Диль, около 15:15 в центре города муниципалы заметили мужчину в нетрезвом состоянии, который нес сумку для оружия.

"Ему около 50 лет. Этот человек уже много раз встречался муниципалам, когда распивал алкогольные напитки в центре города. Его забирали в наш социальный центр, однако он оттуда постоянно убегал. Называет себя Евгением, но мы этого точно не знаем, потому что у него никогда нет при себе документов. Когда сегодня патруль заметил, что он снова пьян, еще и имеет при себе сумку в которой носят оружие, то попросили его открыть ее. Он это без возражений сделал", - рассказал Юрий Диль.

Когда патруль увидел, что у мужчины в сумке оружие, то на место вызвали полицию. Мужчину доставили в отделение полиции, чтобы там установить его личность и проверить имеет ли он разрешение на ношение и хранение этого оружия.

В полиции нам рассказали, что оружие, которое нес человек не является боевым, это пневматическая винтовка с прицелом, а на нее не нужно иметь никаких разрешений. По информации ZAXID.NET у мужчины вместе с ружьем были при себе документы на оружие, в том числе чеки из магазина.

Правоохранители уже установили личность мужчины и составили на него админпротокол за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии. Он заплатит 136 грн штрафа.

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