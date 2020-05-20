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"Начал работу суд, здание которого было построено с нуля", - Холоднюк

Начал работу суд, здание которого было построено с нуля.

Об этом Председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк сообщил в комментарии журналистам Украинских новостей.

По его словам, бюджетные назначения на ремонт судов начали выделять лишь несколько лет назад:

"К 2014 году у нас практически отсутствовали капитальные расходы, и невозможно было проводить ремонты или начинать новые стройки. Что касается бюджетных назначений 2014-2019 годов, то несмотря на все проблемы в государстве, у нас были расходы развития, и мы ежегодно увеличивали количество объектов, подлежащих и реконструкции, и капитальным ремонтам. Только за последние 5 лет, несмотря на постоянную проблему нехватки средств для удовлетворения всех потребностей судебной власти, мы полностью реконструировали почти 100 зданий, еще более 700 зданий удалось обновить. Это позволяет приближать инфраструктуру судов к европейским стандартам. Здание Сторожинецкого районного суда Черновицкой области пока одно из тех помещений судов, которые удалось построить "с нуля" в независимой Украине и ввести в эксплуатацию уже в I-м квартале 2020 года", - сказал Холоднюк.

Начал работу суд, здание которого было построено с нуля, - Холоднюк 01
Начал работу суд, здание которого было построено с нуля, - Холоднюк 02

Председатель ГСА Украины отметил, что при возведении здания Сторожинецкого суда использовались современные технологии строительства, и оно полностью соответствует европейским стандартам доступа к правосудию:

"Отныне все судьи обеспечены отдельными кабинетами, в залах заседаний удобно располагаются секретари судебного заседания, участники судебного процесса и вольные слушатели. Предусмотрен отдельный въезд для конвойных автомобилей на территорию суда, специальное помещение для подсудимых. Обеспечены все необходимые меры безопасности ".

Начал работу суд, здание которого было построено с нуля, - Холоднюк 03
Начал работу суд, здание которого было построено с нуля, - Холоднюк 04
Начал работу суд, здание которого было построено с нуля, - Холоднюк 05
Начал работу суд, здание которого было построено с нуля, - Холоднюк 06

Строительство Сторожинецкого районного суда Черновицкой области началось в 2017 году и было полностью завершено за 2,5 года, а общая стоимость работ составляет 48 млн грн. Отныне для участников судебного процесса и посетителей созданы комфортные условия, а судьи и работники аппарата суда обеспечены надлежащими условиями работы.

Поэтому, для удобства пребывания граждан в здании суда установлены мультимедийные мониторы для максимальной информативности о работе суда, рядом с залами судебных заседаний оборудованы удобные места для ожидания, а система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла обеспечивает комфортную температуру в помещениях.

Для маломобильных групп населения доступ к правосудию обеспечен за счет удобных пандусов, лифта, информационных табличек с надписями шрифтом Брайля. Для подсудимых в залах судебных заседаний установили заграждения из специального защитного стекла, что соответствует европейским стандартам правосудия.

Как отметили в Государственной судебной администрации Украины, ранее суд находился в помещении, где размещались и другие государственные учреждения, не хватало залов судебных заседаний, а судьи были вынуждены ждать в очереди свободный судебный зал, чтобы провести судебное заседание. В новом здании суда четыре зала судебных заседаний оборудованы новейшей техникой, установлены средства фиксирования судебного заседания в режиме аудио- и видеозаписи и видеоконференцсвязи. Это позволяет осуществлять фиксацию судебных заседаний и проводить их в дистанционном режиме.

Кроме того, для посетителей суда оборудованы вестибюль, гардеробная, есть комната с камерами хранения, канцелярия суда, комната для ознакомления с материалами дела, подготовлены отдельные комнаты для адвокатов, прокуроров, свидетелей.

Автор: 

суд (25077) Холоднюк Зеновий (25)


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Топ комментарии
+2
Плаху не предусмотрели
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20.05.2020 15:21
+2
і що? Старі хабарники переїхалиу нову будівлю, яку збудували на гроші платників податків.
От якби почав роботу повністю оновлений склад суддів, то це була б добра новина!
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20.05.2020 15:22
+1
цэ пэрэмога
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20.05.2020 15:21
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цэ пэрэмога
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20.05.2020 15:21 Ответить
Плаху не предусмотрели
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20.05.2020 15:21 Ответить
і що? Старі хабарники переїхалиу нову будівлю, яку збудували на гроші платників податків.
От якби почав роботу повністю оновлений склад суддів, то це була б добра новина!
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20.05.2020 15:22 Ответить
Нові КАЛоші на старі черевики, нє??
🤔
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20.05.2020 15:24 Ответить
заколядувати б, по традиціїї...
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20.05.2020 15:24 Ответить
Красота! Первая хорошая новость за 30 лет независимости.
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20.05.2020 15:25 Ответить
А когда уже будет сообщение: Заработал завод , плстроенный с нуля.
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20.05.2020 15:26 Ответить
И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут;
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20.05.2020 15:26 Ответить
Было бы хорошо видеть вместо живых судей смотрящих на нас как на товар,обычных робототезированных судей,пусть осуждённые во время отсидки встречаются с живыми судьями
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20.05.2020 15:29 Ответить
Когда в борделе падает работа то шлюх меняют, а не новые бордели строят.
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20.05.2020 15:30 Ответить
Здание суда европейского стандарта. Только здание. Судьи то наши колядныкы работают.
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20.05.2020 15:33 Ответить
Судей тоже с нуля в пробирках вырастили?
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20.05.2020 15:37 Ответить
 
 