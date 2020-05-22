Черновицкая область отменила запрет на въезд и выезд, - глава ОГА Осачук
Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Проезд частного транспорта и межобластное сообщение возобновлены", - говорится в сообщении.
КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости.
"Подчеркиваю, что такое решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мер в области. Помните о средствах индивидуальной защиты и берегите себя!" - подытожил Осачук.
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мурчик #467549
показать весь комментарий22.05.2020 16:41 Ответить Мне нравится 0
Hehe
показать весь комментарий22.05.2020 16:47 Ответить Мне нравится 1
Peterman Pinscher
показать весь комментарий22.05.2020 16:52 Ответить Мне нравится 1
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