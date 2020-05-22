РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13378 посетителей онлайн
Новости
1 128 3

Черновицкая область отменила запрет на въезд и выезд, - глава ОГА Осачук

Черновицкая область отменила запрет на въезд и выезд, - глава ОГА Осачук

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Проезд частного транспорта и межобластное сообщение возобновлены", - говорится в сообщении.

КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости.

"Подчеркиваю, что такое решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мер в области. Помните о средствах индивидуальной защиты и берегите себя!" - подытожил Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатье не будет смягчать карантин с 22 мая, - ОГА

Автор: 

Буковина (893) ОГА (2388) Осачук Сергей (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы шо ...... ляшко сейчас от диареи сдохнет если в близлежащих областях и не дай боже в Киеве новые случаи будут.... вы не шутите так бо у него глаза как у запорожца будут , у него как и этой бибики тоже двигатель сзади
показать весь комментарий
22.05.2020 16:41 Ответить
wellcome!
показать весь комментарий
22.05.2020 16:47 Ответить
Ашодєлать... Наша Епідемія вже другий тиждень не може наздогнати польської.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:52 Ответить
 
 