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Введение пошлины на дизтопливо приведет к росту цен на АЗС, - эксперт

Введение пошлины на дизтопливо приведет к росту цен на АЗС, - эксперт

Введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей.

Об этом заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

"Введение пошлин, по экспертным оценкам, безусловно, приведет к увеличению розничных цен для конечных потребителей. Поскольку пошлины лягут в себестоимость готовых нефтепродуктов, соответственно, будут увеличивать розничную цену для конечных потребителей", - сказала Привалова.

По словам эксперта, введение пошлины приведет к росту цен на нефтепродукты как импортируемые, так и отечественного производства.

"При введении импортных пошлин это увеличивает себестоимость импортного ресурса. Соответственно, цена в рознице увеличится. Что будет происходить с ценовой политикой национального производителя? Он тоже будет иметь возможность увеличить цену для конечного потребителя. Безусловно, можно говорить о том, что произойдет увеличение цен на нефтепродукты, как национального производства, так и импортируемые в Украину из других стран", - объяснила Привалова.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Игорю Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.

В декабре 2019 "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

В пятницу межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе, с резкой критикой комиссии выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого издание называет близким к олигарху. По его информации, в министерстве считают, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.

Автор: 

пошлина (453) дизтопливо (66)


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Топ комментарии
+3
Поздравляю сограждан с новым ограблением олигархами и зенуковичем.
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25.05.2020 17:53
+3
Введение пошлины на дизтопливо приведет к росту цен на АЗС, - эксперт - Цензор.НЕТ 4326
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25.05.2020 17:55
+3
А це покращення від бубочки, чи ні?
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25.05.2020 17:56
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25.05.2020 17:53 Ответить
Поздравляю сограждан с новым ограблением олигархами и зенуковичем.
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25.05.2020 17:53 Ответить
А звідки Україна імпортує дизельне паливо?
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25.05.2020 17:55 Ответить
З нарасії по паливопроводу, який Петро Олексійович подарував пану Медвечуку.
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25.05.2020 17:59 Ответить
Да ты чё!😀
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25.05.2020 18:31 Ответить
С Беларуси.
Причём скорее всего количествах несколько превышающих возможности белорусских НПЗ.
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25.05.2020 18:01 Ответить
Введение пошлины на дизтопливо приведет к росту цен на АЗС, - эксперт - Цензор.НЕТ 4326
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25.05.2020 17:55 Ответить
Он не один такой упырь. Но как собирательный образ - да.
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25.05.2020 18:01 Ответить
А це покращення від бубочки, чи ні?
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25.05.2020 17:56 Ответить
Во как, а раньше бы это обьявили перемогой, ведь 80% топлива идет с рашки и его союзника.
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25.05.2020 17:58 Ответить
Зеля и ко все ніяк не нажереться. Судя по всьому мрійник про другий термін і перший недобуде.
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25.05.2020 17:59 Ответить
цена нормальная- весь Киев в пробках стоит и не только Киев.
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25.05.2020 18:23 Ответить
Сколько пустого текста и лишних слов.Скажи уже проще:"Мы хотим снова вас поиметь,нам нужно бабло".
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25.05.2020 18:24 Ответить
Конецэпохибедности. Зебуины-готовте бумажники
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25.05.2020 18:31 Ответить
Фанатам зе нагадую що на дизелі працює вся сіл. хоз. техніка, фури що возять їжу і багато іншого. Тобто в ціні підніметься абсолютно усе. А це послуги, їжа, одяг, техніка. І газ теж подорощає.
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25.05.2020 19:19 Ответить
не гоните волну- дизель уже дешевел, а цены не изменились))), он даже если беcплатным станет, цены не изменятся- вы же покупаете ... значит цена адекватная.
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25.05.2020 19:35 Ответить
ну я бачу тенденцію. Коли дизель дешевшає ціна на нього особливо не падає. Але коли дорожчає. То реакція ринку значно швидша. І він з легкістю дорожчає. Собі в міну ніхто працювати не буде.
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25.05.2020 20:38 Ответить
в 2019 было 29,86 Грн., сейчас 21,28 Грн. ............. сказали что подорожает ... вы уже в панике и Зеленский во всём виноват и Беня себе в карман и прочую хрень несете.
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25.05.2020 20:54 Ответить
2019 нафта коштувала 80 баксів а зараз 30 а ці падли все не нажеруться!
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25.05.2020 21:28 Ответить
а Ви спитайтеся тут на форумі, може хто припинив їздити на машині бо паливо дороге??
Я вже писав тут: Київ стоїть у величезних заторах... всі кудись їдуть по справах, так може не все так погано як пишуть?
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25.05.2020 22:23 Ответить
не погано. Але Київ не вся Україна. І в Києві між іншим зосереджений великий капітал(за рахунок якого він і живе). А зеленський винний у тому що зі своєю супер "молодою" підминає для олігархів всю Україну. Якщо на жаль ви думаєте що справа привату вас не чіпає. То за цей банк заплатила всі Українці. І мені дивно(більше страшно) чого антиколомойські закони були прийняті з такою як би мовити затримкою, тиском МВФ і простого суспільства. І справа привату це лише вершина. Зараз в умовах тотальної кризи. Наші "молоді" керівники думають звідки взяти гроші. Можете не сумніватися. Акциз буде. І будуть ще нові податки. Бо розвалити економіку легко. А відновити важко. А жерти вже треба сьогодні.
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26.05.2020 10:09 Ответить
А не легше просто коломойського вигнати геть з України? Скільки воно ще крові буде пити з українців....
Через таких коломойських в нас фермери стають банкрутами і стріляються... (( Мабуть не один мільйон українців живуть на межі бідності через цього бандита...
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25.05.2020 20:48 Ответить
акциз вводити можна лише в одному випадку - проти мордовських виробників та постачальників
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25.05.2020 21:26 Ответить
 
 