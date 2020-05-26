РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10467 посетителей онлайн
Новости Убийство Шеремета
17 395 79

Свои VS Чужие. Все о деле Шеремета и "кагарлыкских насильниках". ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева наглядно объясняет, чем отличаются расследования против "своих" и "чужих" на примере дела Шеремета и жуткой истории с пытками в кагарлыкском райотделе полиции.

 Где взять полицейских, которые не будут пытать и насиловать людей? Сколько еще уродцев в погонах скрыла фейковая переаттестация?

Как получилось, что палачи в форме организовали собственное "государство в государстве" почти в каждом правоохранительном органе? И почему это угрожает не только жизням людей, но и будущему страны?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

изнасилование (916) Шеремет Павел (564) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
"Как получилось, что палачи в форме организовали собственное "государство в государстве" почти в каждом правоохранительном органе?
Источник:https://censor.net/v3198149"

Ответ прост:
Вы все боролись ПРОТИВ Порошенко, а не ЗА изменения в Украине...
показать весь комментарий
26.05.2020 19:28
+25
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 8803
показать весь комментарий
26.05.2020 19:42
+24
У меня многое укладывается. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что прошли рядом с маньяком. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что их квартира приглянулась подонку.

Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.

Два бойца и детский кардиолог.

Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.

Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.

Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.

Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.

А они сидят уже полгода.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Как получилось, что палачи в форме организовали собственное "государство в государстве" почти в каждом правоохранительном органе?
Источник:https://censor.net/v3198149"

Ответ прост:
Вы все боролись ПРОТИВ Порошенко, а не ЗА изменения в Украине...
показать весь комментарий
26.05.2020 19:28 Ответить
Гриць - технічний кандидат-профі. Від виборів до виборів лежить на дівані, а під вибори отримує замовлення відтягнути пару відсотків від прохідного кандидата від демсил. Потім знову на діван на п'ять років
показать весь комментарий
26.05.2020 20:16 Ответить
У меня многое укладывается. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что прошли рядом с маньяком. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что их квартира приглянулась подонку.

Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.

Два бойца и детский кардиолог.

Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.

Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.

Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.

Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.

А они сидят уже полгода.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:23 Ответить
Дело Развлика, Завитухи не вызывало такого же протеста гражданского при Порошенко?
показать весь комментарий
26.05.2020 20:33 Ответить
Это Система родилась на за 1 год при Зе. Вы, упоротая ылита, не замечающая реальной жизни вокруг! Именно поэтому пролетел ваш пархатый бох, что 73% видели, что творилось при его правлении и не желали жить при таком беспределе еще 5 лет!
показать весь комментарий
26.05.2020 20:32 Ответить
Серый, а ничё что пороху досталась самая коррумпированная система овоща?
показать весь комментарий
26.05.2020 22:10 Ответить
И он сделал её некоррумпированной..Или уменьшил коррупцию на 80 %..или на 50%..или на 20%..или на 10...? Или возглавил ,гудя грозным голосом лозунги пока армии помогали волонтёры ,люди собирали по 5 грн, да сбор на армию с каждого 1,5 % который и сегодня есть но никто не знает куда идёт..Наверное дезертиру ,сцыкуну и предателю хомчаку которого эта свинная падаль воровская награждало побрякушками за то что прибежал впереди всех с такой же падалью березой с обосранными штанами бросив подчинённых в Иловайске? Не? А сегодня ботофермы сучьи тут сопли пускают как этот жирный скот армию "поднял" да казну "пополнил" за счет обдирания людей в 4 раза по тарифам ,при том что его друзья олигархи включая саму эту свинью конченную обогатились за это время как положено..Или тоже -враньё? Что страна по борьбе с коррупцией получила за 5 лет? Кучу "коррупционных (анти)" контор которые сожрали бюджет нихерище не посадив ни одно падло? Что ты тут чешешь? Ты в детский сад пришёл со сказками?
показать весь комментарий
26.05.2020 22:29 Ответить
Эк тебя колбасит, ну прям как портнова при порохе . Прав был Портнов перед выборами - "приходит наше время, укры кровью умоются"
показать весь комментарий
26.05.2020 23:37 Ответить
Скорее Портнов кровью умоется! А нападать на человека нечего , Порошенко продолжил дело Януковича во всем что касается украинского общества . Янукович делал себе управляемое быдло вместо общества,Порошенко воспользовался проснувшимся сознанием , а потом 5 лет опять пытался превратить нас в управляемую и нищую быдломассу , а теперь Зеленский идет той же дорогой. Все они хотят из Украины сделать копию России в плане пассивности и управляемости - для себя любимых. А мы все сопротивляемся! Все на Майданы выходим! Даст бог и эту зелень погоним!
показать весь комментарий
26.05.2020 23:52 Ответить
Погнать - не проблема...
Проблема: как и где найти достойного кандидата в президенты?
Не удивлюсь если на следующих президентских во второй тур выйдут Зеленский и Кива, и Кива станет президентом с "оглушительным" перевесом голосов...
Хотим Черчиллей в президенты, а выбираем исключительно из Попандопулов - потому что других нет.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:53 Ответить
Я за Кошулинского голосовал!
показать весь комментарий
27.05.2020 23:24 Ответить
Коли розумній більш-менш та адекватній людині немає чим відповісти аргументовано - вона не відповідає. "Портнов" та аргументи - це не одне й те ж. до чого цей гондон тут відносно того що було написано? Це аби просто було " останне слово"?
показать весь комментарий
27.05.2020 08:29 Ответить
Просто хотелось узнать источник сведений о коррумпированности петра, но увы. Вы повторили все мантры Бигуса, Шария, Пртнова и говно с инфоканалов Ахметки, Медведчука, Коломойского и др. Кстати, напомнить чем закончился суд в Панаме? И вопли зелебратвы - "главное посадить пороха, и если посадит его Портнов, то и зашибись", тьфу.
показать весь комментарий
27.05.2020 13:39 Ответить
Я бачу українською не проходить просто.. Ок..
"Источник сведений о коррумпированности петра.." ? Серьёзно?? С документами? В суде "некоррумпированном и реформированном" петром доказать ? Или как? Сейчас пойду сделаю..! Подождёшь? Не?
Когда с такими как ты ботами включающими тут дурака думая что умнее кого то, - цепляешься тут , вспоминается фраза Скара из " Король Лев" - " ...я окружён идиотами ! " ещё в конце - " бл..." добавить можно..
показать весь комментарий
27.05.2020 14:48 Ответить
Первый признак идиота - ты действительно не понял, что я не только розумию, а и говорю по украински? Так что, ссылки будут? Ну где пнтя крадий?
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 7040
показать весь комментарий
27.05.2020 16:16 Ответить
А ничего, что он её сделал как бы не более коррумпированной?
показать весь комментарий
27.05.2020 00:43 Ответить
Простите, инфа окукда - от портнова?
показать весь комментарий
27.05.2020 13:26 Ответить
Заткнися, сєпар.
показать весь комментарий
27.05.2020 05:44 Ответить
Сколько еще уродцев в погонах скрыла фейковая переаттестация?

Правильно говорить "фейковая реформа". Так же как и судебная, и медицинская, и всё прочее показушное фуфло для высасывания МФВ-бабла..
показать весь комментарий
26.05.2020 19:34 Ответить
Иногда читая экспердов подобного рода, хочется сделать "тройной" фейспалм. Но не выходит, ибо отличаюсь "физиологически" от пересичного ЗЕизбирателя. По вашему мнению, во все отреформированные органы пришли инопланетяне, а не в том числе 73% проголосовавших за писеграя?
показать весь комментарий
26.05.2020 20:03 Ответить
Это ты так сказал, что зебуины заменили всех судей, мусоров, прокуроров, вынесли всё оборудование из больниц и переписали все петины переможные реформы? В том, что зеля сейчас у власти больше всех виноват сам петя.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:12 Ответить
У убогих в том, что они живут в кафне всегда виноват кто-то, кроме них самих. У лаптерогих - Обама и Трамп, тут - ПАП. И так далее...
показать весь комментарий
26.05.2020 20:17 Ответить
У тебя, по твоей логике, зеля виноват.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:20 Ответить
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 6277
показать весь комментарий
26.05.2020 19:38 Ответить
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 8803
показать весь комментарий
26.05.2020 19:42 Ответить
Просто напомню, как расшифровывается "гестапо":
Геста́по (нем. Gestapo; сокращение от нем. Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция»)
показать весь комментарий
26.05.2020 19:45 Ответить
Прикро, що бійці, атовці, військові не лише чужі цій владі, а і ворожі...
показать весь комментарий
26.05.2020 19:43 Ответить
Владі, то таке.
Нажаль, вони чужі суттєвій частині суспільства.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:59 Ответить
Ви самі писали, що це норма, так побудоване суспільство.
Без відповідної пропаганди нічого не зміниться.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:13 Ответить
Просто нажаль.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:11 Ответить
легалізувати короткоствол і автоматичну зброю.
і мусора почнуть виправлятись
показать весь комментарий
26.05.2020 19:44 Ответить
На стороне мусоров еще и государство. Самое тяжелое преступление у нас это самосуд. Пока будет это и пулемет не спасет.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:53 Ответить
треба ж з чогось починати ?..
революція- завжди "найтяжчий злочин" для чортів при владі
показать весь комментарий
27.05.2020 11:56 Ответить
Прежде нужны законы об оружии и частной собственности и изменения некоторых статей в УК . Толку от легализации оружия, если его нельзя применить без привлечения за превышение при самообороне и прочих статей.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:57 Ответить
а йєщо прєшдє нада , штоб Ыканоміка заработала і прававоє гасударства настала,

ага, буратіна?
показать весь комментарий
27.05.2020 12:02 Ответить
Усі почнуть виправлятись.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:58 Ответить
Стовбурів недостатньо - потрібні ще й закони. Бо спробуй застрелити отакого сміття - покладуть особою в стать і закинуть у тюремний висновок, де підлогу життя зазнаватимеш страшні борошна.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:34 Ответить
Не пользуйся автоматическим переводчиком Бо виглядаєш, ееее, бовдуром (вибач).
показать весь комментарий
27.05.2020 00:47 Ответить
Е-е-еее... Автоматичний перекладач вже вумний - ТАК не накосячить
показать весь комментарий
27.05.2020 01:53 Ответить
Не берусь судить о мед реформе , но так называемая "правоохранительная " это фигня полнейшая. Только жесточайшие наказания могут привести этих людей в чувство. Полнейший бред ,что достаточно хорошо платить и все будут правильные. Только идиоты не знающие психологию людей могут нести подобную чушь. Почему немцам в трамвае не нужен контролер. Да потому что при гитлере за "зайца" расстреливали.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:44 Ответить
Это байка уже настолько заезженная, что как то неприлично на нее ссылаться.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:42 Ответить
А кому мне приходится писать прописные истинны ? Тебе я думаю они известны. Я мог бы рассказать такое что вы и представить не могли. А я долб.....ам рассказываю азбуку жизни.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:05 Ответить
Нет. Я только о том, что каких либо свидетельств о расстрелах в общественном транспорте 3-го Реха нет. Это выдумки. То ли народные, то ли гебнявые.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:15 Ответить
При сралине за 5 колосков 10 лет давали, а за большее расстреливали... И??? Помогло это тогда? Помогает сейчас??? Вот именно, что не несите бред)))
показать весь комментарий
27.05.2020 08:44 Ответить
Во вторую мировую когда пришли немцы у нас были брошены сады. Люди ************ бросились спасать урожай , грабить. Немцы перед входом в сад поставили виселицу и закрыли вопрос грабежа.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:48 Ответить
Бред полный)) Вы путаете причины и следствия)))
показать весь комментарий
27.05.2020 08:46 Ответить
https://youtu.be/Norqwn_Yctg?t=543 Ви подивіться, що Онуча пропонує . Зачистку патріотів або розвал страни та громадянську війну.
Хоча є й четвертий варіант: фізичне знищення портнова.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:50 Ответить
А шо , они и Шеремета ... того ???
показать весь комментарий
26.05.2020 19:52 Ответить
Ну уж точно не патриоты Украины . Он ведь не портнов.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:59 Ответить
"И почему это угрожает не только жизням людей, но и будущему страны? Источник: https://censor.net/n3198149
показать весь комментарий
26.05.2020 20:10 Ответить
І так, ця дівчинка мені подобається...

Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 2118
показать весь комментарий
26.05.2020 20:35 Ответить
Зєлю геть. Пєцю під варту. Обираймо узгодженого кандидата в президенти на дострокові.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:38 Ответить
Кошулинський. Людина очолила Раду коли всі повтікали, був на Майдані в найкривавіші часи. Відслужив четверту хвилю в артбригаді до дембеля. Доньок в 2014 відправив санітарками, а не як деяке кучеряве з картинами Айвазовського синочка в Верховну раду.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:39 Ответить
Поддерживаю , я за него в первом туре и голосовал! Правда спокойный очень , но ,думаю, идейный и воевал. А из депутатов на фронт мало кто пошел!Это о многом говорит. Только поддержки у него маловато. Только на энтузиазме может выплыть. Если пойдет , опять за него буду.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:56 Ответить
ну як шо тіоьки з повноваженнями як у німецького президента-то і Кошулінський підійде...
показать весь комментарий
26.05.2020 23:58 Ответить
100%. За Кошулинського, лише він наведе лад у країні. Усі інші -- нові, старі -- не проходять.
показать весь комментарий
27.05.2020 06:00 Ответить
Эти полицейские прямо Чикатилы какие-то.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:34 Ответить
Мені почулося? Вона сказала "Гант(д)он Геращенко"? Це п'ять. Ні, дванадцять!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 22:11 Ответить
Так, https://www.youtube.com/watch?v=Norqwn_Yctg&t=332s вона це сказала
показать весь комментарий
27.05.2020 02:04 Ответить
Просто при такой херне в стране кончится тем, что будет второй 2014год. А нам не нужно, чтобы куча народа полегло.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:41 Ответить
А що ж нам потрібно, мир з ворогами у своїй хаті?
показать весь комментарий
27.05.2020 06:04 Ответить
Сколько в европе революций было ,пока власть на людей оглядываться не начала? Пока не приучим власть оглядываться на народ , и жестко приучим , палкой , а может и петлей , толку не будет.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:57 Ответить
У власти не должно быть контрольного пакета ни по одному решению. Право на применение силы надо рассредоточить. Аваковщина тому пример что может быть.
показать весь комментарий
27.05.2020 07:57 Ответить
А для этого народу нужно понять, что нет государственных денег, а есть деньги налогоплательщиков... Когда народ начнет пи...дить своего КУМА Васю, голову села(города и т.д.) за все его дела, а не договариваться с ним как себе урвать, то и Вася начнет оглядываться на народ)))
показать весь комментарий
27.05.2020 09:01 Ответить
майдана на них не вистачає(((
показать весь комментарий
27.05.2020 08:07 Ответить
Первые кто в основном побежит при виде российского танка это будут менты.
Процент ватников зашкаливает в этой структуре.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:56 Ответить
портнов - это, ка раз и есть "третий выход" ..он и есть "развал государства и война."
показать весь комментарий
27.05.2020 18:50 Ответить
гнида оманська
показать весь комментарий
28.05.2020 07:45 Ответить
герочка выступила, свинорылая авакинская срака. Урод, верни "чертово колесо" в Красноград, которое пропил, заместитель херов.
показать весь комментарий
28.05.2020 07:54 Ответить
пора збиратись на новий Майдан!
показать весь комментарий
28.05.2020 08:03 Ответить
 
 