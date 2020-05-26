Свои VS Чужие. Все о деле Шеремета и "кагарлыкских насильниках". ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева наглядно объясняет, чем отличаются расследования против "своих" и "чужих" на примере дела Шеремета и жуткой истории с пытками в кагарлыкском райотделе полиции.

Где взять полицейских, которые не будут пытать и насиловать людей? Сколько еще уродцев в погонах скрыла фейковая переаттестация?

Как получилось, что палачи в форме организовали собственное "государство в государстве" почти в каждом правоохранительном органе? И почему это угрожает не только жизням людей, но и будущему страны?

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