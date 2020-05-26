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Скончался известный поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Вечером 26 мая в Киеве скончался известный поэт и переводчик Моисей Фишбейн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал общественный деятель Иосиф Зисельс.
Он отметил: "Сегодня, примерно в 19:00 в Первой киевской городской больницы №1 после продолжительной болезни скончался один из самых известных украинских поэтов и переводчиков, член Союза писателей и Пен-клуба Украины Моисей Фишбейн.
Искренние соболезнования родным и друзьям".
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