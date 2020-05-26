Вечером 26 мая в Киеве скончался известный поэт и переводчик Моисей Фишбейн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал общественный деятель Иосиф Зисельс.

Он отметил: "Сегодня, примерно в 19:00 в Первой киевской городской больницы №1 после продолжительной болезни скончался один из самых известных украинских поэтов и переводчиков, член Союза писателей и Пен-клуба Украины Моисей Фишбейн.

Искренние соболезнования родным и друзьям".