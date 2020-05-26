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Помер відомий поет і перекладач Мойсей Фішбейн

Увечері 26 травня в Києві помер відомий поет і перекладач Мойсей Фішбейн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав громадський діяч Йосип Зісельс.

Він зазначив: "Сьогодні, приблизно о 19:00 у Першій київській міській лікарні №1 після тривалої хвороби помер один із найвідоміших українських поетів і перекладачів, член Спілки письменників і Пен-клубу України Мойсей Фішбейн.

Щирі співчуття рідним і друзям".

Помер відомий поет і перекладач Мойсей Фішбейн 01

Автор: 

поезія (38) смерть (6743)


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