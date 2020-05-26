Увечері 26 травня в Києві помер відомий поет і перекладач Мойсей Фішбейн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав громадський діяч Йосип Зісельс.

Він зазначив: "Сьогодні, приблизно о 19:00 у Першій київській міській лікарні №1 після тривалої хвороби помер один із найвідоміших українських поетів і перекладачів, член Спілки письменників і Пен-клубу України Мойсей Фішбейн.

Щирі співчуття рідним і друзям".