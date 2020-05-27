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Новости Правосудие
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ВАКС по просьбе адвоката отложил рассмотрение апелляции по делу завода "Краян"

ВАКС по просьбе адвоката отложил рассмотрение апелляции по делу завода

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора по делу завода "Краян" на 3 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что 27 мая состоялось судебное заседание по делу "Краян".

"До начала судебного заседания одним из защитников в суд было подано заявление об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью его участия в данном судебном заседании, а также нахождении на больничном его подзащитного. По результатам рассмотрения поданного заявления суд признал причины неявки уважительными и отложил судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора на 3 июня в 14:00", - говорится в сообщении.

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Напомним, как установило следствие, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 г.ода совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по мнению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.

В октябре 2018 года в Малиновский райсуд Одессы направлено обвинительное заключение в отношении восьми человек - исполнителей схемы, среди которых - действующий мэр Одессы. Почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, судом не были учтены при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость.

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Сейчас дело рассматривает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

24 января 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 4 участникам - фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян". Таким образом, общее количество лиц, участвовавших в схеме, возросло до 12: 8 из них являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал 31 января 2020 года меру пресечения в виде залога в размере 15,8 миллиона гривен подозреваемому в деле одесского завода "Краян" - бывшему народному депутату Александру Дубовому, которому инкриминируют участие в афере с продажей админздания предприятия. 5 февраля за него внесли залог.

Автор: 

Одесса (7860) Одесская область (3538) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1200)


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27.05.2020 21:28 Ответить
 
 