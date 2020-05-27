ВАКС по просьбе адвоката отложил рассмотрение апелляции по делу завода "Краян"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора по делу завода "Краян" на 3 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что 27 мая состоялось судебное заседание по делу "Краян".

"До начала судебного заседания одним из защитников в суд было подано заявление об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью его участия в данном судебном заседании, а также нахождении на больничном его подзащитного. По результатам рассмотрения поданного заявления суд признал причины неявки уважительными и отложил судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора на 3 июня в 14:00", - говорится в сообщении.

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Напомним, как установило следствие, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 г.ода совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по мнению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.

В октябре 2018 года в Малиновский райсуд Одессы направлено обвинительное заключение в отношении восьми человек - исполнителей схемы, среди которых - действующий мэр Одессы. Почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, судом не были учтены при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость.

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Сейчас дело рассматривает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

24 января 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 4 участникам - фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян". Таким образом, общее количество лиц, участвовавших в схеме, возросло до 12: 8 из них являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал 31 января 2020 года меру пресечения в виде залога в размере 15,8 миллиона гривен подозреваемому в деле одесского завода "Краян" - бывшему народному депутату Александру Дубовому, которому инкриминируют участие в афере с продажей админздания предприятия. 5 февраля за него внесли залог.