Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ

В Нацбанке заявили, что обусловленный пандемией коронавируса уровень безработицы достигнет пика во втором квартале этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, об этом шла речь в выступлении главы Нацбанка Якова Смолия.

"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это - 11,5% против 8,2% в прошлом году", - говорится в сообщении.

Вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее.

Кроме того, увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.

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