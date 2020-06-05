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Украинская писательница Евгения Белорусец получила немецкую литературную премию

Украинская писательница Евгения Белорусец получила немецкую литературную премию

Немецкую "Международную литературную премию", которую ежегодно вручают за впервые переведенные на немецкий язык книги, в этом году получила украинская писательница и фотохудожница Евгения Белорусец.

В четверг, 4 июня, берлинский Дом культур мира сообщил, что украинка получила награду за произведение "Счастливые падения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В фокусе текстов этой книги — истории женщин, которые считают себя свидетелями собственной жизни и "большой истории", что заставила их изменить биографию, прочтение действительности, место жительства.

Ежегодно премию обычно присуждают только двум лицам — автору и переводчику. В этом году основатели премии решили наградить сразу шесть писателей и шесть переводчиков. В частности, награду получила книга "Круг любителей литературы" иранского писателя Амира Хасана Чехелтана - "за историю взросления из Тегерана, семинар по истории литературы".

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Премии также получили книга нигерийского автора Чигози Обиома "Плач птиц", роман "Нежный" болгарского автора Ангела Игова, поэтический роман "Что за чудо" гаитянского поэта Джеймса Ноэля и "Крикливое украшение" Изабель Вайднер. Эти "шесть книг рассказывают о том, как люди решают конфликты, как они растут и терпят неудачи, как они достигают и восхищаются", отметило жюри премии.

Германия (6933) литература (286) премия (480) украинцы (3861)


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А в Украине дают премии за перевод книг на украинский язык ?
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05.06.2020 08:06 Ответить
Раніше давали... От Павличко сонети Шекспіра перекладав!
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05.06.2020 08:38 Ответить
Молодец Евгения
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05.06.2020 08:07 Ответить
Евгения Белорусец получила немецкую литературную премию
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19.06.2020 17:33 Ответить
Умничка я про неё нашла статью на сайте https://forkmind.ru/evgeniya-belorusec-poluchila-nemeckuyu-literaturnuyu-premiyu
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19.06.2020 17:34 Ответить
 
 