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Суд по MH17: Версия об уничтожении "Боинга" украинским истребителем - несостоятельна

На суде по делу MH17 привели ряд доказательств того, что малайзийский рейс MH17 не был сбит украинским истребителем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой журналиста с ником Children of Soros #NotOurTsar, который публикует текстовую трансляцию судебного процесса по делу МН17.

"Следствие по MH17 тщательно изучило все свидетельства в пользу версии о сбитии MH17 украинским самолётом. На основе показаний свидетелей (в т.ч. Волошина и Карлоса), переговоров диспетчеров, данных радаров и технической экспертизы версия признана несостоятельной", - говорится в сообщении.

Суд по MH17: Версия об уничтожении Боинга украинским истребителем - несостоятельна 01

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Перед этим прокуроры привели ряд аргументов, опровергающих версию с украинским истребителем.

Суд по MH17: Версия об уничтожении Боинга украинским истребителем - несостоятельна 02
Суд по MH17: Версия об уничтожении Боинга украинским истребителем - несостоятельна 03
Суд по MH17: Версия об уничтожении Боинга украинским истребителем - несостоятельна 04
Суд по MH17: Версия об уничтожении Боинга украинским истребителем - несостоятельна 05
Суд по MH17: Версия об уничтожении Боинга украинским истребителем - несостоятельна 06

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
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Топ комментарии
+5
Невже Карлос - це реальне тіло? Треба ще допитати Карлсона, він точно перебував у польоті в той час.
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09.06.2020 14:44
+4
следствие установило:
1. вода мокрая.
2. трава зелёная.
3. солнце всходит на востоке.
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09.06.2020 14:47
+3
Михо? а вы сомневаетесь?
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09.06.2020 14:48
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Невже Карлос - це реальне тіло? Треба ще допитати Карлсона, він точно перебував у польоті в той час.
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09.06.2020 14:44 Ответить
Михо? а вы сомневаетесь?
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09.06.2020 14:48 Ответить
Який "глибокий" висновок
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09.06.2020 14:46 Ответить
следствие установило:
1. вода мокрая.
2. трава зелёная.
3. солнце всходит на востоке.
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09.06.2020 14:47 Ответить
В силу п. 3 можно сделать вывод, что Галилей зря бодался с инквизицией. Большинству людей похер, что "она все равно вертится."
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09.06.2020 14:58 Ответить
Фіфсефретиии!!!! Жена Инспектора Кралоса тоже видела шо Муссолини сбил самолет с летающего бука или там дуба, короче, материалі вам пересілаем!!11
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...
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::::::Суд по MH17: версия об уничтожении "Боинга" украинским истребителем - несостоятельна - Цензор.НЕТ 1816
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09.06.2020 14:48 Ответить
Твой стёб неуместен господин Козлов.
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09.06.2020 14:53 Ответить
а ты читал как лижут Рашке расследователи - на каждый высер типо - это мельдебаранцы сбили - они неск. месяцев расследуют и грят: Нет, это не они, а Рашка: ах да, не они, но мельмакцы - стопроц, инфа от редактора Барбоса - опять расследуют(и так далее)
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09.06.2020 15:11 Ответить
Доказательства вины России на лицо и подтверждаются медленно и без поворотно.
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09.06.2020 14:51 Ответить
Диспетчер Карлос негодує, як це ж так, невже замість нідерландського судді сидить переодягнений бандерівець ?))
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09.06.2020 14:52 Ответить
Ось фото Карлоса, якщо ще хтось не бачив.
Суд щодо MH17: версія про знищення "Боїнга" українським винищувачем - неспроможна - Цензор.НЕТ 4063
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09.06.2020 15:02 Ответить
Цікавий нік у журналізда, що злив інфу : Children of Soros. Йому (їй) слід перейменуватись на "Anilinger of Soros". Більш відповідатиме суті найдревнішої професії
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09.06.2020 17:15 Ответить
 
 