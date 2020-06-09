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Фермеры призывают Верховную Раду положить конец теневым схемам аренды земли

Фермеры призывают Верховную Раду положить конец теневым схемам аренды земли

Фермеры из разных регионов Украины призывают Верховную Раду детенизировать АПК и сделать условия равными для всех сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зарегистрированный в конце февраля законопроект №3131 предлагает ввести минимальную налоговую выплату с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли – порядка 1400 – 1500 грн/га. Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налоговых выплат.

Фермеры, которые легально работают на земле, поддерживают такую инициативу.

"У нас хозяйство на 2000 га. Работаем полностью в "белую". Налог на доходы физических лиц, налог на аренду, единый налог – платим все. Уже сейчас совокупно с гектара набегает больше 1700 грн выплат. Почему я должен быть против установления минимальной выплаты, если я и так ее плачу? И платить должны все. Все аграрии, независимо от объемов обрабатываемой земли, должны находиться в равных условиях. Как минимум, это справедливо", – говорит Матвей Палыхата, директор ООО "Золотники Агро" (Тернопольская область).

С ним соглашается Станислав Устимец, директор ООО "Агро группа" (Ривненская область).

"У нас в пользовании 1100 га. Плачу все налоги, на суму в 1600 грн вышел еще в 2018-м году, так что проблем в установлении минимальной планки по выплатам не вижу. Я уже плачу больше", – говорит он.

При этом отмечает, что многие соседи продолжают работать в "черную" и никаких налогов стараются не платить, зарплату работникам выдают "в конвертах". Также достаточно примеров, когда местные фермеры по несколько лет не платили пайщикам арендную плату, объясняя это плохой урожайностью.

"Все говорят – село умирает. Виноватых постоянно ищут. А сами не хотят ни зарплат нормальных людям платить, ни налоги в местный бюджет. А как селу тогда выживать, если сами фермеры не хотят платить налоги? Нужно заставлять нелегальщиков выходить из "тени". Добровольно на этот шаг они не пойдут", – комментирует Станислав Устимец.

Матвей Палыхата добавляет, что сегодня среди селян "теневики" распространяют слухи, что государство хочет на них навесить новый налог, за который придется платить простым людям.

"Люди часто не понимают, что происходит, ими легко манипулировать. Поэтому важно не только закон принять, но и объяснить простым людям на селе, как он работает", – говорит Матвей Палыхата.

Напомним, принятие законопроекта №3131 и введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения, а также обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.

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Топ комментарии
+3
Реально там больше
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09.06.2020 19:36
+1
Село выбрало зе. И чем то еще и недовольно.
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09.06.2020 19:15
+1
Фермеры призывают Верховную Раду положить конец теневым схемам аренды земли - Цензор.НЕТ 7746
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09.06.2020 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Останетесь без земли, в тот же момент исчезнут теневые схемы.
Ни на минуту раньше.
Жрите, что выбрали.
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09.06.2020 19:05 Ответить
Фермеры призывают Верховную Раду положить конец теневым схемам аренды земли - Цензор.НЕТ 7746
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09.06.2020 19:19 Ответить
Не надоело это вранье постить? Сходить и посмотреть реальные цифры религия не позволяет?
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09.06.2020 19:30 Ответить
Реально там больше
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09.06.2020 19:36 Ответить
Там по другому, совсем. Где больше, а где меньше. Но по другому.

https://latifundist.com/rating/top100#287
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09.06.2020 19:45 Ответить
зеленский , порошенко и подонок вакарчук раздерибанили землю
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09.06.2020 19:15 Ответить
а рабинович?
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09.06.2020 19:16 Ответить
..*абетованую * ?
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09.06.2020 19:20 Ответить
Село выбрало зе. И чем то еще и недовольно.
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09.06.2020 19:15 Ответить
Тем более, фермеры просят Раду положить конец... Рада положила конец... какие претензии?
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09.06.2020 20:56 Ответить
https://www.facebook.com/govoryt.velykyi.LVIV/videos/%D0%B2%D0%B8-%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0/569414903881872/ Говорить Великий ЛЬВІВ - "Ви і далі кріпаки!" - аналіз ринку землі від Остапа Дроздова | Facebook
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09.06.2020 19:21 Ответить
Для цього потрібно посадити бахматюка, косюка, сігала і їм подібних ділків.
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09.06.2020 19:22 Ответить
Нема з зеленими про що розмовляти. Зєлю геть і повне перезавантаження перевиборами. Нам знову втюхали рогатого в мішку.
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09.06.2020 19:27 Ответить
Было бы сказано, будет и сделано- они всё и сделали уже, чтобы положить на вас "конец".
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09.06.2020 20:00 Ответить
Ця стаття приклад того, як взяти дійсну проблему, і написати *****, щоб ввести в оману всіх, хто не має відношення до землі та податків!
Проблема: особи що обробляють землю не реєструючи юридичної особи (підприємства) та не реєструючи договори оренди. Вони не виступають податковим агентом - не сплачують замість власника ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Іноді такі орендарі навіть не сплачують земельний податок замість власників.
Вирішення проблеми: звільнення начальника районної податкової, штрафні ******* головам сільських-селищних рад, погроза звільнення начальнику управління Держгеокадастру області та колективне анальне зґвалтування всіма контролюючими органами таких "фермерів". Для цього нового закону не потрібно! Треба старі виконувати!



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09.06.2020 20:27 Ответить
 
 