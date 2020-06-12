Тесты ВНО перевели на языки нацменьшинств, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Украинский центр оценивания качества образования завершил перевод тестов внешнего независимого оценивания на языки национальных меньшинств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время онлайн-брифинга.

"Мы завершили перевод тестов на языки национальных меньшинств", - заявил он.

"Я хочу заверить представителей всех национальных громад, их дети, если они учились на русском, венгерском, румынском, молдавском или польском языках, получали полное общее среднее образование, все они в аудиториях получат тестовые тетради, переведенные на тот или иной язык национального меньшинства", - сказал Бойко.

Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня. Тестирование по математике основной сессии состоится 25 июня, по украинскому языку и литературе - 30 июня, по физике - 2 июля, по испанскому, немецкому и французскому языкам - 6 июля, по английскому языку - 7 июля, по истории Украины - 9 июля, по биологии - 13 июля, по географии - 15 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа.

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