Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:

Дело Стерненко

МВФ и Украина

Голос и Вакарчук

Зеленский и коронавирус

Заявление Богдана

Казарин и Шарий

19:30, ютуб-канал "Цензор"