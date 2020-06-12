Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:
Дело Стерненко
МВФ и Украина
Голос и Вакарчук
Зеленский и коронавирус
Заявление Богдана
Казарин и Шарий
19:30, ютуб-канал "Цензор"
Топ комментарии
+3 Вадимир Крук
показать весь комментарий12.06.2020 19:27
+1 Чайка Київ
показать весь комментарий13.06.2020 19:28
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Арахамія сказав про протестуючих під ВР ;Ми с тєрорістамі пєрєговоров нє вєдьом!;
Отак....
Ох і сук., та арахамія
Суть: любые влоги, касающиеся этого персонажа, размещаемые в Ютуб через определенные промежуток времени блокируются гавноедами из администрации Ютуб)). Говорят, что Пальчевский платит большие деньги ботоферме, за поиск, написание жалоб и удаление любого видео-контента с негативом о себе.