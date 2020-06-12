РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5014 посетителей онлайн
Новости
3 924 12
Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (433)

Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:

Дело Стерненко

МВФ и Украина

Голос и Вакарчук

Зеленский и коронавирус

Заявление Богдана

Казарин и Шарий

19:30, ютуб-канал "Цензор"

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Дно пробите?
Арахамія сказав про протестуючих під ВР ;Ми с тєрорістамі пєрєговоров нє вєдьом!;
Отак....
показать весь комментарий
12.06.2020 19:27
+1
Смію сподіватися, що я інтелігентна жінка, та скажу ...
Ох і сук., та арахамія
показать весь комментарий
13.06.2020 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дно пробите?
Арахамія сказав про протестуючих під ВР ;Ми с тєрорістамі пєрєговоров нє вєдьом!;
Отак....
показать весь комментарий
12.06.2020 19:27 Ответить
Смію сподіватися, що я інтелігентна жінка, та скажу ...
Ох і сук., та арахамія
показать весь комментарий
13.06.2020 19:28 Ответить
Кстати..Марина и Богдан, если вы прочитаете это - попробуйте проделать такой эксперимент. Посвятите один из своих выпусков ватнику, аферисту, лжецу, подонку и по совместительству...одному их кандидатов в Мэры нашего города - А. Пальчевскому.
Суть: любые влоги, касающиеся этого персонажа, размещаемые в Ютуб через определенные промежуток времени блокируются гавноедами из администрации Ютуб)). Говорят, что Пальчевский платит большие деньги ботоферме, за поиск, написание жалоб и удаление любого видео-контента с негативом о себе.
показать весь комментарий
12.06.2020 19:53 Ответить
Посла у Франції Олега Шамшура, який добився припинення рекламної кампанії французької компанії Danone за участю російського актора Михайла Порєчєнкова, було звільнено з посади за указом презедента України
показать весь комментарий
12.06.2020 20:08 Ответить
Дякую цензору за право висловлюватись
показать весь комментарий
15.06.2020 20:50 Ответить
 
 