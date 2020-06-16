Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года, - Петрашко
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава министерства Игорь Петрашко во время пресс-конференции.
"На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", - отметил министр.
По словам Петрашко, в то же время такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться.
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+6 Нестор Махно #329418
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+5 Максим Атаманюк #439819
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Уже был 1 тоже с портфелем - высрал чет - "даешь роста 40% за "пятилетку""(и сам засмеялся, перед нажатием клавиши "опубликовать" в Фейсбуке)
К осени бубочка свалит?
При моем Порошенко, Армию не сокращали на 40 000 должностей, как это сейчас делает ЗЕ, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с которой до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.
При моем Порошенко, оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.
При моем Порошенко, не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко, Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко, экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 10 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.
При моем Порошенко, мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном.
При моем Порошенко, у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко, в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МИД, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко, полиция не пи*дила людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.
При моем Порошенко, российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.
При моем Порошенко, минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».
При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
Да, при моем Порошенко было лучше!
Алла Комарова
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3171468.html Самое интересное на ictv началось с приходом Пороха
... клоуны, которые почти час рассказывали, какие они офигенные рулевые при падении экономики в 8%, офигели, когда ПП сходу впечатал им по наглым рожам и сказал, что весь уряд надо послать на....., а их хозяина посадить в чан с говном и возить по городу.
Служанки зеленского возбудились, начали опять вешать все свои говноедства на Пороха. Он, смеясь, преподнес им к носу и ушел.
Начинается самая смешная часть передачи.
Не успел ПП уйти из студии - к микрофону вырывается Гончарук и начинает с....ть кирпичами про падение экономики, которое досталось ему от Гройсмана и конечно же от Порошенко.
Минут 10 звиздел, но потом грамотными вопросами ведущий спустил его обратно в будку.
Очень мне понравился этот момент, когда он аккуратно вынудил отвлечься от Пороха и отбиваться от министра экономики уряда шмигаля.
И тут остолопов понесло. Они, наконец-то, забыли про ПП, и начали сраться друг с другом. Бедный Гончарук отходил от микрофона уже опущенным.
Самое главное, что бросилось в глаза, это то, что через год оппозиции Пороха им все труднее и труднее валить на него свои тупняки.
И теперь они начинают грызть друг друга.
И теперь я с нетерпением жду третий уряд зеленского.
Надо будет их на передачах бейсбольными битами вооружать, и можно будет ставки делать под попкорн))
Арсен Зекиров
Правда не уточнялось какого года)))
а зростання економiки яке...прямо з середини того року...успiхи на всiх фронтах...
Простите техническая неувязочка...