Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года, - Петрашко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава министерства Игорь Петрашко во время пресс-конференции.

"На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", - отметил министр.

По словам Петрашко, в то же время такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться.

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