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Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года, - Петрашко

Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года, - Петрашко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава министерства Игорь Петрашко во время пресс-конференции.

"На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", - отметил министр.

По словам Петрашко, в то же время такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года, - Минэкономики

Автор: 

экономика (3879) Петрашко Игорь (84) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+6
Завтра будет лучше чем вчера --- слова Петрашко, музычка похоронная.
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16.06.2020 15:25
+6
Дурник думкою багатіє.
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16.06.2020 15:29
+5
зебилы уничтожили экономику.
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16.06.2020 15:23
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Еще как ожидается!
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16.06.2020 15:32 Ответить
Ну... урожай соберут... Только при чем здесь Петрашки и все остальные министры?
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16.06.2020 16:18 Ответить
А учителям 4000 доляров ?
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16.06.2020 15:18 Ответить
А что -- еще разве нит???
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16.06.2020 15:33 Ответить
********, иди ты на Путина, иди ты на Путина, иди ты на Путина...

Уже был 1 тоже с портфелем - высрал чет - "даешь роста 40% за "пятилетку""(и сам засмеялся, перед нажатием клавиши "опубликовать" в Фейсбуке)
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16.06.2020 15:20 Ответить
зебилы уничтожили экономику.
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16.06.2020 15:23 Ответить
Та ладно тебе. Я хочу всем напомнить, что это будет уже как минимум третий ожидаемый рост (или третье ожидание роста?) экономики Украины только за какие-то полтора года Зели! Это помимо множества мелких никем незамеченых ведомственных позитивных прогнозов. По-моему успех очевидный.
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16.06.2020 16:15 Ответить
Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года
К осени бубочка свалит?
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16.06.2020 15:23 Ответить
Ах, если бы!!!
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16.06.2020 15:34 Ответить
В своїй промові він забув одне слово, а одне змінив. В оригіналі це повинно було бути так: "Від'ємне зростання економіки буде продовжене..." і далі по тексту.
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16.06.2020 16:02 Ответить
Кредит МВФ, це не зростання економіки. Тим паче, що ви його вже анонсували, як пенсійні виплати
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16.06.2020 15:24 Ответить
Завтра будет лучше чем вчера --- слова Петрашко, музычка похоронная.
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16.06.2020 15:25 Ответить
Дурник думкою багатіє.
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16.06.2020 15:29 Ответить
Подсказываю: в I квартале 2021... во II квартале 2021... в III квартале 2021...
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16.06.2020 15:31 Ответить
Ми могли б мастити на хліб товстими шарами діджиталізацію... але хліб з'їли миші.
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16.06.2020 15:35 Ответить
Це що за блазень з 95-го кв.,що воно верзе!!!)))
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16.06.2020 15:37 Ответить
Надеетесь что с/х вытащит вас страну из жююпы в которую вы ее затолкали?
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16.06.2020 15:39 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/163f49mi7/500cdb80/KlWlrYGI02RNHFsjJIkp8VPgu3W7wTx-CPOH4ReJhE3ACW0JTPlc6iP2iP0ZfvqYIRWvEaiopkv8BFOn5nh8lCtGR-0geSZxqK5boLS4SmSycP2lOpD-2t4w4rU3qAUq45tJbDzfu2pEAQ6I2qh-qiegi3HcycbqPBbAdvVryvc6QafLB4w255qdHjaB6E1w1hCKB_hROZouMKdytIhT22D4DTyZHJtqRWV-KqqLPYjn8C5RK7ql2Ovy0UDTvUxAbjWVDQf8FnTajfhGscxtZ5KU_cUeVLmd7kB0w1JcNe8BHohcHI-9ScOUWNq9f1r_osXMhfp95bxMVaPkQ4jat7i1tE1QeTAXC8jKoLGZTQdQtPyEviVvjz5wl3ES-XPdIv6YSmy8jRpz4R2pamkdShIDfBEq6BXcDGaCVHVovhV-caGdIHlmJbz4zjbkrGlVAHONxT4DLO7csGKzEtpTSzE7LTpIyd46dHSuuMpbfYqgUP1220t2q2n04LakvU2lOTHmuGWcgfWK3e42wcr6J2AgzCebYRmfjkB0w2cMBg0hzq18Kw-NmAaBnu1buvr6EbDrdYuZ1tkp1GPA1Mi6Nxq09uvVrkIH25z6QGQ6CldQsKzGu4Fe7LkB16L0jAfe8Kn87Bu5zJ1UhQ1IGj7qb8DhX_XLi0RoOVWCtSMdbLU5YefoMDj2ZNz4ibOkinhGsvLvtqsBfqxuYwTBRKxl6uC7SOxpiY1bNIUNegk67MhRg61VvZqTiOv2FdRSS1yUOOUxjaZo9mEs7r4h9DjZ9XBxz9TKES5qDtGiohR4NgtULsppq3w8KwP0foo72SzvwCCP1o0Ik4vcFsAG9QvM155F0YpXTNZmSdzYw7f42KeQtLyguKPP_blRwqKiyrYdETvJbchPOwo2INjK7Vva6eDgnxQ5XfW8S9bCp7MNP3Bo59Ybd4ly9kzd2aCUnCimI5S_UP41PE4O9aYlYptFizNLegsMjWwat6FcSv1oDJh3xV6huLqWCutE1af1mC_Q-ORhnXR9Q7aM7UvgwYwL8Cew7pVecl7_jJXGxQXKhrtjDu2rzJ3bCNP0POo9SQ05h7WeJsiYBks6VPOWJckctYqFpI0E_sbkTS5YpoHoKUTRgQqEqENNq50ixcEym1bOoqqtWImuHBljx69aiMscr0Plq0GI2_eqWjVV8LTNHZepVwGdYH3GYVjMiyKAGegwZ4Sb5MthXdudQOfFkrxTWwQ-DTycifv9Y7EITDgrftoSgZql-YnmzJxzdLXGqS7le9B0-****************************************************************************************************************************************************-XYmceoSbdQtMa5frT71YXpNU2jBaidWpNkuCi1MnGPZNoRzG_8ECeA5vn33sALGLnJDF_Jd3TMuciaLtvj8e40OOlmebhm8KSmaR8ky_R1COVc0mX4jeoypHkoNCKwb1TrAewOHMGnMSb5B06A2gioKS3uWLfFrQi5yw6aA4DPRaiJpzm4d5DlV7n-NOtU1HkUPVPUmc16ExWIGEUy0M4EiwBMfn1gx_EXOKevsIv5KdkNvzjmhB34mCtOejPArrUoOIZZaJaRxUcY34UadIWYxD0C1Bm8S-NkqfglUpFPlQuRDE8MwXfAx8nmHwEK6UlZ7P75RrTNOPhr3yuyYU6USbmGODmWEeWnme9UWzWE6SQ8onSIbftTBKkYtJLxzuUroA2-POGHISdZh18AK9ioKQwO-TaE7Uh4Wg-KQsG_FchZtlgp1wB1NilvNAokJbgV_JOU-T3qIuSJGNUy8Z8lypDMT_0AtrFHqLdPQespeHiN3pi2VO3oaGrvm1PgPjW4meZYGaYQZJY5H6XbZJSpdZ1idfjtC-PUmCjU42H-BNuAnb-9AbdRxzlWjhGbCOhpTC95J6RciBjb_wuiwC5kiAgHqGhmEYSHqK6lmnS0yPRMYnQInetS5BgYZMNhP8WrEcxPbXB3MFbYF76Au4jJqY2OGOY1Hckoaq57gkAfZGlZx_kZF4Hlh8nPhSvklIhkTDJlKTzqA2VY-KVycc70KiCMXx1ARqC2-HbO4Ao4aSjt33jmJT14SHv_u7Jw_sRZmUYJGAbgdLfZb-XLhTXphWxDtSjNqiLF-Nkl4nEvFWogfM-9kXcxJ1lH_sDbKGmZjG_oJ1TtiJgrr9pDMF_16QmWyDgXAIX3-U7VujQV6RT9g0WpLPtjBWm59WOAb8Sbkc2ePZCHURZ4Nv7BWpgJuYxuCWaE_OkYWp-a8sGv9JmYNxnYJhCkVwlehUoEhegEHGIEeZyas-WJCSUzQJ7kikD83h0RZ9A2eKeusIrpWfiNXziHdS14edr-u_PQnxXY6DYZyZax1Xa4viUr5HXolY2DFJiN6pMkuGnU8hCvxMpgPM7tANdA90iGfoHK-PlZnP64RiUNWMlaDppiYb8liVhmuNn2cATnmL4Uy4R0qXXMs1QYvStzhHjY9VLw_8XrEX2ffWDWEOfJx0-ROwlYCXw_6fYkzOi4Ci-7shGf9Nlop7lpljHlZsiO5YpUZCil7RNFqd3bslSIaVSi8E9FK9E8X70hxtE3ODfvEWvI2IidvqgWNUx4CFqvekKhjrRZeNb46YcAVXf5f1QLBLT5JT1DFBi9i7K0OWlFI-Ge9Zpx_N4dQGbxRqhWvmFquah4_G6YdoUNGIl7b3qyEa5lOIg3Cal2kEWmCB-kKkWUGIW9c_UJ3QsTlZmYVYLQziTaUS0PHBAXoBfpNl5xW4lpuc3OORblXUk5K196M5Gv5HmYpqn4pkCkd5jPpHu0RahELYMECN36c1SJ6UUi4H61ajEsPlywhwHG6QZu4Jv5KFmcb_nWZB352Huv26Kx_zRYuCfp2aahlJYpfoVLVPTppY1TpMjtKhLUGBlF0hF-hCsRzI8ccLehB4mWXgEamLkJnd8JJpQduLnbrxtSEX8VGEg2aMnGoPSn-N8Fq6RVOIWsU https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3170891.html «А при вашем Порошенко, что, лучше было?»

При моем Порошенко, Армию не сокращали на 40 000 должностей, как это сейчас делает ЗЕ, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с которой до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.

При моем Порошенко, оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.

При моем Порошенко, не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.

При моем Порошенко, Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.

При моем Порошенко, экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 10 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.

При моем Порошенко, мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном.

При моем Порошенко, у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.

При моем Порошенко, в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МИД, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.

При моем Порошенко, полиция не пи*дила людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.

При моем Порошенко, российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.

При моем Порошенко, минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».

При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.

«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
Да, при моем Порошенко было лучше!

Алла Комарова
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16.06.2020 15:40 Ответить
Даааа, жаль, что в реальном мире все было по другому.
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16.06.2020 18:11 Ответить
Зростання економіки України очікується в четвертому кварталі 2020 року, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5799
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16.06.2020 15:41 Ответить
Про экономику же!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3171468.html Самое интересное на ictv началось с приходом Пороха

... клоуны, которые почти час рассказывали, какие они офигенные рулевые при падении экономики в 8%, офигели, когда ПП сходу впечатал им по наглым рожам и сказал, что весь уряд надо послать на....., а их хозяина посадить в чан с говном и возить по городу.
Служанки зеленского возбудились, начали опять вешать все свои говноедства на Пороха. Он, смеясь, преподнес им к носу и ушел.
Начинается самая смешная часть передачи.
Не успел ПП уйти из студии - к микрофону вырывается Гончарук и начинает с....ть кирпичами про падение экономики, которое досталось ему от Гройсмана и конечно же от Порошенко.
Минут 10 звиздел, но потом грамотными вопросами ведущий спустил его обратно в будку.
Очень мне понравился этот момент, когда он аккуратно вынудил отвлечься от Пороха и отбиваться от министра экономики уряда шмигаля.
И тут остолопов понесло. Они, наконец-то, забыли про ПП, и начали сраться друг с другом. Бедный Гончарук отходил от микрофона уже опущенным.
Самое главное, что бросилось в глаза, это то, что через год оппозиции Пороха им все труднее и труднее валить на него свои тупняки.
И теперь они начинают грызть друг друга.
И теперь я с нетерпением жду третий уряд зеленского.
Надо будет их на передачах бейсбольными битами вооружать, и можно будет ставки делать под попкорн))
Арсен Зекиров
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16.06.2020 15:45 Ответить
А Шмыгаль буквально позавчера говорил, что в третьем квартале)))
Правда не уточнялось какого года)))
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16.06.2020 15:47 Ответить
Звездіти ,не мішки тягати !!))
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16.06.2020 16:35 Ответить
Похоже на команду--Экономика расти в четвёртом квартале на -"раз-два"!!!.С чего бы ей расти при общем спаде производства товарных ценностей внутри страны, и общем спаде в мире. Похоже уже привычка брать в долг у МВФ считается неким поднятием экономики--создаётся впечатление,--и хлеб растёт на деревьях....ну,ну.
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16.06.2020 15:49 Ответить
І що, на всі 40%?
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16.06.2020 15:55 Ответить
выдим мы этот "рост" фактически с того момента, как вислюк пришел к власти, с осени прошлого года рост только под откос...

Зростання економіки України очікується в четвертому кварталі 2020 року, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2092
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16.06.2020 15:58 Ответить
Зростання економіки України очікується в четвертому кварталі 2020 року, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2540
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16.06.2020 15:59 Ответить
бачимо кiнець епохи зубожiння, як тiльки вiслюк прийшов до влади.
а зростання економiки яке...прямо з середини того року...успiхи на всiх фронтах...
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16.06.2020 16:06 Ответить
оо. вже в четвертому. Ще позавчора казали що в третьому.. Так, гляди, до кінця каденції і дотягнуть зелені гівнюки.
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16.06.2020 16:01 Ответить
Економіка росте лише в 95-му кварталі !!)))
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16.06.2020 16:33 Ответить
Так по пятилетнему зеленому плану в 3 квартале 2020 г. уже должен быть рост. а к концу года,как обещал Гончарук должен быть рост ВВП в 8%?! Чтобы зеленая банда не говорила и не обещала получается манная каша.
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16.06.2020 16:05 Ответить
Логично, подъем на 4 % от падения за год. И хрен ****...ся.
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16.06.2020 16:52 Ответить
Рост экономики ожидается... Ожидается рост... Рост экономики...

Простите техническая неувязочка...
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16.06.2020 19:14 Ответить
Процентов на 20 сразу? Как обещали.
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16.06.2020 19:52 Ответить
 
 